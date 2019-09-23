По распоряжению Котовой челябинские археологи примут участие в работах на Нагорной

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова, поручила подрядной организации, ведущей строительство дорожного объекта на Нагорной, привлечь к работам археологов. Ради культурного слоя.

Заместитель Натальи Котовой по дорожному хозяйству Владимир Алейников также пообещал, что подземную культуру города не тронут. Он заверил, что земляные работы на улице Нагорной, на границе с которой находится культурный слой 18-19 веков и где - к ужасу краеведов - строится третья очередь дорожной развязки, в настоящее время не ведутся.

Об этом чиновник заявил журналистам сегодня, 23-го сентября, после аппаратного совещания в городской мэрии. Он рассказал, что краеведы принесли ряд документов для изучения. С бумагами разбирается правовой отдел. У самого Алейникова - копии.

«Честно говоря, вопросы адресованы не мне, а другому управлению. Тем не менее, копии смотрим», - отметил замглавы.

По его словам, в настоящее время на Нагорной ведутся работы, не связанные с копкой: устанавливаются железобетонные конструкции и сносятся выкупленные дома.

«Вчера вечером был на этом объекте и не видел, чтобы там велись земляные работы, - заверил Алейников. - Кстати, когда мы получали разрешение на строительство развязки, никаких вопросов, связанных с культурным слоем, не было. В любом случае разберемся».

Автомобильная развязка по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда-Российскую, строительство которой ведется в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020-го года, призвана разгрузить автомобильное движение между центром города и Северо-Западом. Возведение третьей очереди дорожного объекта привело строителей на Нагорную - краеведы подняли шум, заявив, что в ходе земляных работ разрушается уникальный памятник археологии.

Специалисты заявили, что по закону строительные и прочие работы, разрушающие культурный слой памятников археологии, могут проводиться лишь после проведения охранных археологических исследований.

По словам краеведов, при строительстве первой и второй очередей развязки раскопки проводились, там находили монеты, посуду и украшения. Когда компания «Уралмостострой» стала строить третью очередь развязки, археологов почему-то не позвали, хотя в этом месте были обнаружены поистине ценные для истории предметы - фрагменты посуды середины второго тысячелетия до нашей эры. На прошлой неделе отчаявшийся краевед Юрий Латышев даже вызывал на Нагорную наряд полиции.