Строительство развязки в исторической части Челябинска продолжается

В Челябинске несмотря на решение госкомитета по охране объектов культурного наследия региона об остановке работ на улице Нагорной, по границе с которой проходит культурный слой XVIII–XIX веков, работы идут полным ходом. Компания «Уралмостострой» продолжает строительство третьей очереди дорожной развязки.

Речь идет о строительстве автомобильной развязки по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда – Российскую, призванной разгрузить автомобильное движение между центром города и «северком». Работы ведутся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Стоимость проекта один миллиард рублей. Сейчас дорожники приступили к третьей очереди развязки и вышли на улицу Нагорная.

По мнению краеведов, в ходе земляных работ разрушается культурный слой Челябинска 18-19 веков – уникальный памятник археологии. Согласно закону строительные и прочие работы, разрушающие культурный слой памятников археологии, должны предваряться охранными археологическими исследованиями. А этого сделано не было.

По словам краеведов, при строительстве первой и второй очередей развязки раскопки проводились, там находили монеты, посуду, украшения. А вот когда третью очередь развязки стали строить, археологов не позвали, хотя в этом месте были обнаружены случайные находки фрагментов посуды средины II тысячелетия до нашей эры.

«События на улице Нагорной ещё раз продемонстрировали вопиющее беззаконие и безнравственность городских и областных чиновников. Дорожные работы уже нанесли вред культурному слою, уже много земли вывезено на свалку. А мы ведь не знаем, что там может быть. Там могут быть артефакты 18 и 19 веков, бронзового и каменного веков. Работы на развязке могли бы быть остановлены по звонку Шаля (Сергей Шаль – и.о. заместителя губернатора – ред.) на основе предписания госкомитета. Но зачем ему это? Продолжение незаконного строительства развязки для него важнее, чем спасение культурного наследия. Яркое доказательство конфликта интересов - строитель Шаль не должен курировать охрану памятников истории и культуры. Работы также могут быть остановлены после вмешательства Котовой или Текслера», - считает краевед Юрий Латышев.

Еще вчера краевед на место строительства вызывал наряд полиции.

«Полицейские выезжали. По данному факту сейчас проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Известно, что сегодня представители компании «Уралмостострой» обещали предоставить все разрешительные документы на проведение дорожных работ.