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С добрым утром, Урал!

Победители Ильменки: для вас поет Анна Юрьева

Культура
Сегодня, 10:12
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По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы познакомим вас с автором-исполнителем Анной Юрьевой из Сарова.

Как рассказала сама Анна, свои первые  серьезные песни, на ее взгляд, она начала писать после знакомствас творчеством Елены Касьян. Также в ее репертуаре много песен на стихи Марии Маховой.Есть песни на стихи Иосифа Бродского, Бахыта Кенжеева, других поэтов.

По образованию Анна Юрьева преподаватель английского языка, кандидат педагогических наук, работает в вузе.Она - мама четверых замечательных детей.

Коллеги удивляются, когда она все успевает. Анна руководит клубом самодеятельной песни "Струна" при Дворце детского творчества и клубом студенческой песни "Стронций" города Сарова. Она - член КСП "Поиск" и оргкомитета фестиваля "Зимородок".

На музыкальном поприще у нее немало побед.Одна из первых  - звание лауреата на фестивале «Зимородок» в 90-ых годах (дважды), более поздние – звание  лауреата фестиваля "Гринландия" 2019 года в номинации "Автор музыки", четырежды лауреата 2-ой степени фестиваля "Музыка сердец" 2019 г (весна, осень).

Сегодня Анна Юрьева споет для вас песню «Розовое солнце» на стихи Ольги Князевой.

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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