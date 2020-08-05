Российская сборная вновь претендует на главный приз Кубка мира по художественной фотографии

Уже совсем скоро, 15 августа, состоится онлайн-судейство очередного Кубка мира по художественной фотографии, организация которого в этом году доверена Челябинску. Председатель оргкомитета нынешнего Кубка и куратор российской команды Рашид Усманов считает, что хотя бы в одной из секций Россия снова завоюет главный приз.

Напомним, что Кубок мира по художественной фотографии проводится Международной федерацией фотографического искусства (Fédération internationale de l'art photographique, FIAP). Главный приз разыгрывается в рамках трех тематических биеннале: «Цветная фотография», «Черно-белая фотография» и «Природа». С учетом того, что конкурсы «Цветная фотография» и «Природа» проводятся в двух номинациях (цифровое фото и отпечатки), каждые два года FIAP вручает пять кубков.

В 2020 году настала очередь проводить биеннале «Природа», причем это будет юбилейный 20-й конкурс. Благодаря феноменальному успеху российской фотографии на Кубках FIAP в последние годы, немалую роль в котором сыграли южноуральские фотографы, организацию очередного Кубка доверили Челябинску. Судейство планировалось провести в начале мая в стенах Исторического музея, однако из-за пандемии COVID-19 было решено перенести его на август и провести в режиме онлайн.

«В таком формате судейство Кубка мира будет проходить впервые, —рассказал заместитель председателя оргкомитета Кубка, директор Исторического музея Владимир Богдановский. — Вечером 15 августа мы поприветствуем членов жюри по видеоконференции и покажем им короткий ролик о Южном Урале, Челябинске и нашем музее, чтобы создать некий эффект присутствия. Это была наша идея, и Совет директоров FIAP ее поддержал. В дальнейшем мы сможем наблюдать за работой жюри, не вмешиваясь в нее».

По словам Рашида Усманова, на конкурс поступило 900 фотографий из 60 стран мира. И Россия вновь представила одну из сильнейших коллекций. «Я видел все работы и могу сравнивать. Поэтому думаю, что хотя бы в одной секции мы должны взять Кубок мира, а в другой, надеюсь, — золотую медаль», — сказал он.