Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья

С заслуженной артисткой Республики Татарстан, солисткой челябинского театра оперы и балета имени Глинки Гузелью Шахматовой воспитанники проекта «Школа жизни» вчера, 24 августа, поговорили о музыке и мечте, а после спели вместе.

Встреча с артисткой для ребят с особыми возможностями здоровья была долгожданной. С утра до вечера они учатся самостоятельности в муниципальных тренировочных квартирах, а в свободное время включают караоке и поют любимые песни.

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Именно поэтому узнавать еще больше о музыкальных направлениях им интересно всегда. Гузелья Шахматова рассказала молодым людям о том, когда начала заниматься музыкой, как тренировала память, чтобы петь на итальянском и французском, и о заветной мечте.

«Чтобы добиться целей, надо много трудиться. Без этого никак», – подчеркнула она.

После чаепития гостья исполнила для ребят две песни – «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» и «Нэй, на-на-на».

Воспитанники «Школы жизни», в свою очередь, подготовили для гостьи сюрприз и спели современную песню «Пчеловод». Ребятам так понравилась встреча, что на память они решили взять у артистки автограф.

«Я была счастлива с вами встретиться и частичку души подарить вам. Приходите в театр!», – прощаясь с ребятами, сказала Гузелья Шахматова.

Встречу молодых людей с особыми возможностями здоровья с солисткой театра оперы и балета имени Глинки Гузелью Шахматовой помогла организовать председатель «Молодежи СР» в Челябинске Мария Белова.

«Зачастую молодые люди с особыми возможностями общаются лишь со своими родственниками. Благодаря таким встречам они учатся взаимодействовать с незнакомыми людьми и узнают много нового и интересного», – отметила Мария Белова.