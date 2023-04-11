Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»

Солисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки блеснут своими талантами в столице: баритон Александр Сильвестров и меццо-сопрано Екатерина Пыжова вошли в число финалистов проекта «Институт оперы».

На гала-концерте в московском зале «Зарядье» артисты челябинского театра выступят 24 апреля.

На протяжении пяти месяцев 50 солистов из разных российских регионов совершенствовали вокальное и артистическое мастерство с педагогами образовательного проекта «Институт оперы». Четыре раза участники записывали видео во время исполнения арий, затем ролики выставлялись на голосование зрителей. По последним результатам победила Екатерина Пыжова.

«Этот проект дал мне очень многое. Теперь я разбираюсь в фонетиках основных певческих языков, понимаю, как правильно разбирать текст, на что обращать внимание. В вокальном плане мы с педагогом Мариной Мещеряковой работали над собранностью моего голоса, что сейчас я активно внедряю в свой театральный репертуар. Помимо вокала, были очень интересны уроки по психологии, фониатрии, актерскому мастерству. Я благодарна организаторам и всем педагогам проекта, которые делились с нами своим мастерством!» – поделилась впечатлениями артистка.

Вместе с вошедшими в число лучших участников Екатериной Пыжовой и Александром Сильвестровым на сцену «Зарядья» также выйдут педагоги проекта: солистки Большого театра Агунда Кулаева и Екатерина Морозова, солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова, солист Московского театра «Новая Опера» Алексей Татаринцев.