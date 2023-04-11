11.04.2023
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
11.04.2023
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
29.03.2023
На челябинской сцене впервые выступит Большой театр Беларуси
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
25.03.2023
В Челябинске прошел модный фестиваль «Платье города - 2023»
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023