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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: пресс-служба ТНТ

Стендап, песни и танцы: челябинцев приглашают на грандиозный фестиваль талантов ТНТ

Летом 2023 года телеканал ТНТ проведет большой летний фестиваль, в котором будет искать таланты для будущих проектов. В этом году главный развлекательный канал страны дает возможность проявить себя сразу в трех направлениях: стендап, танцы и песни.(16+)

Если дэнс-культура – это ваша стихия, то ТНТ ждет вас на площадке «ТАНЦЫ. ФЕСТИВАЛЬ». Это масштабный фестиваль и танцевальный баттл на одной из главных площадок столицы, где каждый сможет показать свой талант, а звезды из танцевальных проектов ТНТ выберут лучших! Дерзкий крамп, стильный контемп или внезапный вог — все это вы сможете показать на фестивале и заставить аплодировать тысячи людей. Если вы следите за танцевальными проектами ТНТ с 2014 года, если уверены, что сможете довести до слез Мигеля и заставить Егора Дружинина приспустить очки от удивления, если вы жить не можете без танца и хотите показать свое мастерство всей стране, смело заполняйте заявку и приходите на кастинг. Неважно, танцуете соло, в дуэте или в команде. Участвовать может каждый. Но есть возрастное ограничение – заявки принимают от 16 лет.

Если же вы жить не можете без музыки, то вам дорога на «ПЕСНИ. ФЕСТИВАЛЬ», который соберет исполнителей авторских песен со всей страны. Если пишете собственные песни и готовы попробовать свои силы на одной из лучших площадок столицы, а также побороться за возможность попасть в эфир телеканала ТНТ, значит, этот кастинг для вас!  Сочиняете рэп в оперном стиле? Можете своей лирикой растопить любое сердце или, наоборот, заряжаете позитивным вайбом через свои тексты и музыку? Тембр и стиль могут быть абсолютно любыми, главное – это наличие авторских песен, харизма и желание достучаться до миллионов зрителей ТНТ по всей стране. Группы, дуэты, соло — мы ждем всех. ТНТ будет петь все громче и ярче, и одним из голосов в этом масштабном хоре можете стать именно вы. Участвовать в кастинге можно тоже с 16 лет.

Если ваши монологи всегда пробивают на смех, летний «СТЕНДАП-ФЕСТИВАЛЬ» ТНТ – это идеальная возможность попасть в большую творческую тусовку и очно продемонстрировать свои таланты. Если ваши монологи всегда пробивают на смех, если вы уверены, что стендап – ваше призвание, то готовьте свой лучший материал, потому что мы ждем вас летом в Москве! Смело заполняйте заявку и приходите на кастинг. Самые яркие и смешные получат возможность появиться в эфире телеканала ТНТ. Для этого нужно всего лишь подать заявку и подготовить монолог, в котором бесцеремонно уничтожить интернет-тренды, изящно пройтись по вечной теме отношений или представить неординарный взгляд на обыденные вещи.

Большой фестиваль ТНТ состоится в Москве летом 2023 года. Отправляйте заявку и следите за анонсами телеканала ТНТ.

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ТНТ
Стендап
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Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»

24.02.2023 10:48

Ахмеров – в кино, жизни, книге и бронзе

24.02.2023 10:24

Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной

24.02.2023 10:05

Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов

24.02.2023 01:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля (18+)

23.02.2023 18:14

В пятницу в Челябинской области – небольшой снег, местами метели

23.02.2023 17:31

В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина

23.02.2023 17:08

Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области

23.02.2023 16:41

Из Челябинской области в ДНР «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза

23.02.2023 16:10

Михаил Скоков, сотрудники областного главка и ветераны возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

23.02.2023 13:34

Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»

23.02.2023 12:57

В Челябинске почтили память павших героев Отечества

23.02.2023 12:23

Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге

23.02.2023 12:04

Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе

23.02.2023 11:52

В челябинской Академии хоккея «Трактор» начались регулярные тренировки

23.02.2023 10:45

Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества