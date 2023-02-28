Стендап, песни и танцы: челябинцев приглашают на грандиозный фестиваль талантов ТНТ

Летом 2023 года телеканал ТНТ проведет большой летний фестиваль, в котором будет искать таланты для будущих проектов. В этом году главный развлекательный канал страны дает возможность проявить себя сразу в трех направлениях: стендап, танцы и песни.(16+)

Если дэнс-культура – это ваша стихия, то ТНТ ждет вас на площадке «ТАНЦЫ. ФЕСТИВАЛЬ». Это масштабный фестиваль и танцевальный баттл на одной из главных площадок столицы, где каждый сможет показать свой талант, а звезды из танцевальных проектов ТНТ выберут лучших! Дерзкий крамп, стильный контемп или внезапный вог — все это вы сможете показать на фестивале и заставить аплодировать тысячи людей. Если вы следите за танцевальными проектами ТНТ с 2014 года, если уверены, что сможете довести до слез Мигеля и заставить Егора Дружинина приспустить очки от удивления, если вы жить не можете без танца и хотите показать свое мастерство всей стране, смело заполняйте заявку и приходите на кастинг. Неважно, танцуете соло, в дуэте или в команде. Участвовать может каждый. Но есть возрастное ограничение – заявки принимают от 16 лет.

Если же вы жить не можете без музыки, то вам дорога на «ПЕСНИ. ФЕСТИВАЛЬ», который соберет исполнителей авторских песен со всей страны. Если пишете собственные песни и готовы попробовать свои силы на одной из лучших площадок столицы, а также побороться за возможность попасть в эфир телеканала ТНТ, значит, этот кастинг для вас! Сочиняете рэп в оперном стиле? Можете своей лирикой растопить любое сердце или, наоборот, заряжаете позитивным вайбом через свои тексты и музыку? Тембр и стиль могут быть абсолютно любыми, главное – это наличие авторских песен, харизма и желание достучаться до миллионов зрителей ТНТ по всей стране. Группы, дуэты, соло — мы ждем всех. ТНТ будет петь все громче и ярче, и одним из голосов в этом масштабном хоре можете стать именно вы. Участвовать в кастинге можно тоже с 16 лет.

Если ваши монологи всегда пробивают на смех, летний «СТЕНДАП-ФЕСТИВАЛЬ» ТНТ – это идеальная возможность попасть в большую творческую тусовку и очно продемонстрировать свои таланты. Если ваши монологи всегда пробивают на смех, если вы уверены, что стендап – ваше призвание, то готовьте свой лучший материал, потому что мы ждем вас летом в Москве! Смело заполняйте заявку и приходите на кастинг. Самые яркие и смешные получат возможность появиться в эфире телеканала ТНТ. Для этого нужно всего лишь подать заявку и подготовить монолог, в котором бесцеремонно уничтожить интернет-тренды, изящно пройтись по вечной теме отношений или представить неординарный взгляд на обыденные вещи.

Большой фестиваль ТНТ состоится в Москве летом 2023 года. Отправляйте заявку и следите за анонсами телеканала ТНТ.

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