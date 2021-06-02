02.06.2021
Приставы Краснодарского края не будут закрывать доступ к морю южноуральским должникам
02.06.2021
Эксперты высоко оценили инвестиционные возможности «дочки» ММК
02.06.2021
«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на спектакль «Тень» своим подписчикам в соцсетях
02.06.2021
В Златоусте открылся новый зал дзюдо
02.06.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 2,6 тысячи человек
02.06.2021
Полиция запускает «Паутину» для поиска угнанных автомобилей
«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на спектакль «Тень» своим подписчикам в соцсетях
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021