«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на спектакль «Тень» своим подписчикам в соцсетях

Агентство «Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш пригласительного билета на двух человек на спектакль «Тень», который состоится в Театре драмы им. Наума Орлова в субботу, 5 июня, в 18:00.

Совсем недетская сказка Евгения Шварца, написанная в 1938 году, позволяет нам погрузиться не только в теневые стороны человеческой природы, но и посмотреть, как эти же процессы паразитируют и отражаются на государственном уровне, на примере пусть и сказочного, но такого до боли узнаваемого государства. Это история о добре и зле, верности и предательстве, чести и подлости, великодушие и корыстолюбии, но прежде всего, это история о жизни и душах людей. А фантастическая основа сюжета - лишь импульс к осмыслению нравственных, философских и, конечно, политических коллизий дня сегодняшнего.

И только Свет может победить Тень, и только любовь способна творить чудеса… кстати, не только в сказках…

Спектакль «Тень» вызывает противоречивые чувства у зрителей, и этой своей неоднозначностью притягивает всё новую аудиторию.

«Очень необычный спектакль. Понравились смешные монологи и диалоги героев и атмосфера спектакля, созданная костюмами, декорациями и музыкальным сопровождением», – делится своими впечатлениями посетительница Театра драмы Наталья.

«Очень своеобразно, но советую сходить», – отмечает зрительница Мария.

Условия конкурса просты:

Быть подписчиком нашего аккаунта в Инстаграм @urulpress.ru. Сделать репост поста к себе в сторис и отметить нас. В комментарии под постом отметить человека, с которым бы вы хотели пойти на спектакль.

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Итоги розыгрыша подведем уже в четверг, 3 июня. Желаем удачи!