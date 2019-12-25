В Челябинск прибыли священные свитки Торы

В Государственном историческом музее Южного Урала продолжается парад выставок, подготовленных в сотрудничестве с крупнейшими музеями России. Едва успели отгреметь «Наследники Русского царства» из собрания Музеев Московского Кремля, как на смену им уже готов прийти не менее грандиозный проект. Выставка об иудаизме «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» начнет свою работу завтра, 26 декабря, в Большом выставочном зале (Восточная башня).

Выставка откроется на четвертый день Хануки — одного из главных еврейских религиозных праздников. В экспозицию войдут ценнейшие артефакты XVIII — XXI вв. из коллекций Российского этнографического музея и Государственного музея истории религии (оба находятся в Санкт-Петербурге). Священные свитки Торы, магические амулеты, церемониальная утварь, одежда – всего более 400 предметов.

Подобные выставочные проекты чрезвычайно редки для России. Как говорят кураторы, на Южный Урал приехала не выставка, а целый музей еврейской культуры. Ибо предметов, связанных с иудаикой, в стране не так много, а самые важные находятся в фондах указанных хранилищ. Теперь они будут показаны в Челябинске.

Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» — это продолжение серии больших выставок об основных религиозных конфессиях России, начатой четыре года назад.

«В 2015 году мы провели выставку «Под знаменем Креста. Уроки истории. Мифы и реальность», посвященную христианству. В 2017 году у нас прошла выставка «Ислам. История, традиции, культура», — напомнил директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. — Это были грандиозные выставки. Мне бы хотелось, чтобы таким же событием в культурной жизни региона стала выставка об иудаизме».

Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» проходит в рамках национального проекта «Культура».