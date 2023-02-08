В Челябинске 12 марта состоится концерт-моноспектакль Ирины Астаховой «Сядь напротив меня»

Ах Астахова-в Челябинске 12 марта (12+)

На сцене Центра международной торговли по адресу Пр.Ленина 35, 12 марта 2023 года состоится концерт-моноспектакль Ирины Астаховой «Сядь напротив меня» поэтессы Ирины Астаховой (известна под псевдонимом Ах Астахова)

В новом поэтическом моноспектакле «Сядь напротив меня» автор и исполнитель Ах Астахова приглашает зрителя присоединиться к ней в путешествие по трогательным, местами грустным и всё же светлым, искренним и чувственным историям, выраженным через стихи.

Своим названием популярная поэтесса как бы приглашает публику к душевному диалогу, где сидя напротив, каждый сможет увидеть свою личную историю. Совместно с драматургом Андреем Гончаровым и талантливым композитором из Санкт-Петербурга Юлией Чжен была создана яркая театральная постановка, в которой прозвучат стихотворения, ранее не исполненных со сцены, а также по многочисленным просьбам поклонников, самые любимые произведения.Ирина, желая удивить свою любимую аудиторию, проявит себя в новом амплуа, к которому готовилась несколько месяцев.

Ирина Астахова – один из самых читаемых современных русских авторов и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и за границей. Она до сих пор остаётся единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама режиссировала моноспектакль, объехавший более 80-и городов России и некоторые города зарубежья.Её видео набирают сотни тысяч просмотров, а сама артистка превращает чтения в театральные постановки и сотрудничает с современными композиторами.

Отзывы из открытых источников:

«В интернете очень широко разошлись стихи под интересной подписью - Ах Астахова. Есть и тексты, есть и видеоролики с авторским чтением.Под литературным псевдонимом Ах Астахова пишет и печатает свои стихи современная московская поэтесса Ирина Астахова. Она молодая - ей 33 года, симпатичная и очень естественная женщина.Я впервые услышала её стихи в детской программе 1 канала "Лучше всех".Очень милая девчушка лет 6 совершенно серьёзно прочла стихотворение "Совет". В этой передаче принимала участие и сама Ирина. Тут-то я впервые увидела и узнала про эту поэтессу. Стала в интернете искать её стихи. Стихи Астаховой не остаются без отклика в душах.»

«Достижение Ах Астаховой в том, что она делает качественный массовый продукт. Её стихи понятны и доступны всем. Написаны простым языком, и являются, по сути, стихами-переживаниями, набором прописных сентенций. Она, в отличие от мало понятных поэтов-экспериментаторов, не гонится за вычурностью форм, используя традиционные «классические» размеры, простые рифмы:

похоже, мне снова грозит одиночество,

что хуже всего - с виду все замечательно.

но мне возвращать тебя больше не хочется,

а стало быть - хватит. прощай окончательно.

Астахова затрагивает «вечные» близкие каждому темы: любовь, расставание, путешествия, поиск себя:

пока ты тут винишь меня во всем,

я открываю сердцу целый мир;

мне съёмная квартира - новый дом,

а лучший друг - случайный пассажир.

Отдельной строкой – её концертные выступления. Вряд ли на откровенно плохого поэта и никудышного артиста собирались бы аншлаги. Она умеет подать свои стихи без напора, агрессии и спецэффектов ....Несомненно что она зарекомендовала себя как самобытный яркий поэт со своим узнаваемым голосом.»