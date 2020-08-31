В Челябинске на закрытии «Фотофеста-2020» названы победители заочного этапа фотомарафона

Вечером 29 августа В Государственном историческом музее Южного Урала в минувшую субботу, 29 августа, состоялась церемония закрытия «Фотофеста-2020».

Директор музея Владимир Богдановский поблагодарил гостей из других регионов, сумевших добрался до Челябинска в это сложное время.

Председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов поблагодарил коллег, принявших участие в фестивале, и пожелал скорейшей встречи на следующем празднике фотографии.

Руководитель Культурного проекта РУСС ПРЕСС ФОТО Василий Прудников обратился к начинающим фотографам:

«Замечательно, что сегодня фотографией занимаются абсолютно все — от младенцев до бабушек. Раньше это было делом избранных, не ленивых людей. Сейчас иное, счастливое для фотографии время. Но, обращаясь к новичкам, хочу напомнить, что фотография — это не просто увлечение. Помните, что, делая кадр, вы делаете картинку для будущего. Великие русские фотографы прошлого (Прокудин-Горский, Булла и другие) четко понимали, какой силы инструмент в их руках. На ваши снимки сто лет спустя потомки будут смотреть. Так что относитесь к своим снимкам чуть серьезнее — и они останутся в истории».

Завершилась церемония закрытия фестиваля награждением победителей первого этапа фотомарафона (в нем участвовали 120 человек).

Вот их имена (возраст до 18 лет): Полина Зыкова - 1 место, Дмитрий Воронин - 2 место, Борис Кибардин - 3 место.

Среди совершеннолетних участников победителями стали: Алексей Сыров - 1 место, Сергей Зырянов - 2 место, Олег Астахов — 3 место.

Итоги очного этапа фотомарафона, прошедшего 28 августа, будут обнародованы в начале сентября.