В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»

В субботу, 27 марта, отмечают Всемирный День театра. Или, как его ещё привычно называют, Международный День театра. Но, наверное, справедливее было бы назвать его Всенародным Днём театра. Потому что к нему причастны не только профессиональные служители сцены, но и все, для кого это великое искусство – серьёзное занятие или увлечение, одним словом – часть жизни.

Вот и в театральном сообществе Челябинской области, в его театральном союзе, численность которого растёт с каждым годом (только в этом сезоне 20 человек изъявили желание пополнить его ряды) постоянно появляются и смело заявляют о себе новые ростки этого искусства. Частные театры, молодёжные студии, творческие мастерские и многочисленные театральные фестивали, встречи и посиделки.

Нередко Дом актёра со своим сверх скромным залом и крошечной сценой становится похожим на сказочный Теремок, где теснясь и корректируя его планы, находят свою пристань новые коллективы и творческие личности. Помимо постоянного, многолетнего «Театра по понедельникам» в Доме актёра прочно прописался «Театр ненормативной лексики» Бориса Черева, Театр « Слово», Театр «Пара Плюс» ведущих актёров Камерного театра Виктора и Надежды Нагдасёвых.

Здесь свои первые сценические опыты и премьеры представляла зрителям Студия актёрского мастерства, которой руководит ведущиё актёр театра и режиссёр Алексей Тетюев. «Мы не делаем профессиональных актёров, но помогаем найти себя, - заявляет он. - Мы больше, чем актёрские курсы».

Вот это «найти себя» стало главной целью нового уникального явления под названием «Плейбэк- театр», который недавно дебютировал в Доме актёра с перфомансом «Прикосновение». Этот театр особенный, в нём свои сценические опыты и проекты создают воспитанники интернатов Челябинской области, дети и подростки, пережившие трудную жизненную ситуацию. Этот театр информации, воспроизведения его создатели из благотворительного фонда «Выбираем жизнь» и организаторы фонда «Мост» называют ещё «терапевтическим». И это очень точное определение, потому что приобщением к сцене, к творчеству и интерактивным общением со зрителями он не просто возвращает юных артистов к нормальной жизни, но и расширяет их кругозор, ориентирует на оказание конкретной помощи зрителям в решении многих житейских проблем.

Плейбэк –театр существует в 60 странах мира. Челябинский - первый в России. Он создан при поддержке Фонда президентских грантов, а также при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области и комитета социальной политики Челябинска. Куратором, а точнее контактором уникального театра, его режиссёром, интерпретатором, педагогом и даже музыкантом является тоже личность уникальная - директор благотворительного фонда «Мост» Евгений Тимофеев. Ему 45 лет, и сколько он себя помнит, волонтёрство, помощь бедным, старикам и сиротам всегда было его смыслом жизни. Потому и «Мост» его вот уже пять лет работает по девяти самым разным направлениям. И теперь среди них есть ещё творческое - интерактивный театр. Впервые Евгений познакомился с этой сценической формой в Америке ещё в начале 2000-х. Идея реализовалась благодаря Елены Золиной, члена совета директоров «Моста», многодетной матери и яркой творческой личности, известной своим писательским даром и в столице.

Новый проект создавался в три этапа. Организаторам пришлось объездить 15 детских домов и приютов и посмотреть более150 ребят, чтобы выбрать для будущего театра тех, кто умел импровизировать, фантазировать и не боялся общаться с залом. Поначалу было отобрано более сорока человек. После репетиционного этапа, который длился четыре месяца, был завершающий концертный этап с участием 15 артистов. Они и стали участниками первого перформанса "Плейбэк театра" на профессиональной сцене Дома актёра областного театрального союза. Представление под названием «Прикосновение» имело большой успех. Актёры играли истории, связанные с этим ощущением, свободно владея импровизацией и легко общаясь с залом.

Как вспоминает Евгений Трофимов, премьера превысила все их ожидания. «В процессе перформанса мы увидели бесконечные радостные эмоции, не обошлось и без слёз, - рассказывает он. - Темой нашего перформанса стало "Прикосновение" и для разных зрителей оно имело свой смысл. Мы услышали множество разных историй от зрителей, и наши дети превосходно обыгрывали их со сцены. После завершения весь зал аплодировал стоя, и мы получили самое желанное - множество положительной обратной связи. Для всех наш театр показался необычно интересным и тёплым, ведь зрители были полностью включены в процесс актёрской игры».

Сейчас в труппе «Плейбэк-театра» около сорока человек. А в планах - выступления в разных зрительских аудиториях, в том числе и для своих сверстников в своих родных стенах – интернатах. И мечта - ещё раз сыграть в Доме актёра, с которым связан самый первый успех «Прикосновения» и самое первое прикосновение к профессионально сцене.