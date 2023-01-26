В Челябинске стартовал конкурс «Литературный Stand Up»

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина города Челябинска проводит городской литературный конкурс ораторского мастерства «Литературный Stand Up». Жителей Челябинска и ближайших территорий Челябинской области от 15 до 30 лет приглашают принять участие в творческом соревновании.

«Конкурс «Литературный Stand Up» подразумевает размышление участника о прочитанном литературном произведении, его героях или авторе, а также о писателях и поэтах,» - пояснили организаторы конкурса.

На конкурс принимаются авторские юмористические монологи, короткие шутки, пародии, истории и импровизация, сравнение своей точки зрения с мнением автора произведения, взгляд на современные глобальные проблемы глазами писателя и многое другое. Подробности читайте в Положении о конкурсе.

Конкурсные работы принимаются с 25 января по 6 марта 2023 года.

По результатам конкурса жюри присуждает три призовых места в каждой возрастной группе. Победители награждаются дипломами и сертификатами в книжные магазины, участники – сертификатами участника.

Финальное выступление и награждение победителей состоится 16 марта 2023 года в 14:00 в Пушкинском зале Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60. Подробности по тел. 264-78-03, 89048105098, а также по электронной почте ab@chelib.ru.