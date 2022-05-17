В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино

В Челябинском кинотеатре имени А. С. Пушкина 21 мая состоится церемония закрытия IV Всероссийского Герасимовского конкурса школьного кино «В начале славных дел». Об этом нашему корреспонденту сообщил Юрий Сычёв, директор Челябинского областного Киноцентра имени Сергея Герасимова.

«Киноконкурс является одним из крупнейших смотров детского кинотворчества на Южном Урале. На церемонии закрытия зрителей ждёт показ лучших детских фильмов и награждение победителей в семи тематических номинациях, каждый из которых носит название одного из известных фильмов великого советского кинорежиссёра - нашего земляка Сергея Аполлинариевича Герасимова. Для зрителей, гостей и участников кинопраздника выступят учащиеся «Детской школы искусств №1», а также откроется выставка “Детской художественной школы искусств”», - рассказал Юрий Дмитриевич.

Уже четвертый год Киноцентр имени С. А.Герасимова этим состязанием популяризирует детское творчество в области кинематографа, журналистики и новых медиа, а также поддерживает в области кино-, теле- и видеотворчества педагогов дополнительного образования детей.

В этом году в Киноцентр имени С. А. Герасимова поступило более 450 заявок на участие в конкурсе от детских кино- и телестудий, анимационных мастерских, творческих коллективов и индивидуальных авторов из разных уголков России и стран Ближнего Зарубежья. В шорт-лист вошёл 21 фильм, 9 из которых созданы в Челябинской области детскими киностудиями «Победа», «Доброе кино», «Лазурь-фильм», «Династия-фильм» и «Чужеземцы». Помимо членов жюри конкурсные работы оценивали представители министерства экологии и министерства культуры Челябинской области, а также Продюсерский центр Андрея Кончаловского, Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области, Исторический парк «Россия – Моя история», Агентство специальных проектов «Бизмонт», Радио «Олимп» и АНО «Креативные индустрии Урала». На церемонии закрытия конкурса (начало в 13-30) победители будут отмечены дипломами лауреатов и памятными подарками.