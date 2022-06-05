В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

В понедельник, шестого июня, жителей Челябинска приглашают на замечательный праздник «Пушкина живое слово!». Грандиозное событие приурочено к 223-летию со дня рождения великого русского поэта.

Культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках» пройдет в библиотеке его имени с 12:00 до 13:30. Стихи великого поэта прозвучат на немецком, английском, французском, сербском, арабском, татарском, таджикском, белорусском и других языках. В акции примут участие студенты вузов и профессиональных учебных заведений Челябинска, читатели и сотрудники библиотек города.

Перед этим, с 10:00 до полудня, для детей и подростков из школьных лагерей отдыха проведут познавательные обзоры книг, виртуальные путешествия по пушкинским местам России и Челябинска, расскажут о Пушкине и его няне Арине Родионовне. Также ребята смогут сыграть в настольные игры, принять участие в творческих мастер-классах «У Кота ученого», увидеть литературную «Пушкинскую дуэль».

А с 14:00 до 16:00 городское Пушкинское общество на очередной встрече познакомится с поэтическим устным альбомом «Воспета Пушкиным любовь».

«Ни одно чувство не захватывает нас так сильно, как любовь, ничему больше не посвящено столько произведений искусства: живописи, скульптуры, фильмов, прозы и, конечно же, стихов. Любовную лирику Пушкина представят учащиеся педагогического колледжа №2», – говорят организаторы.

Также в день рождения Пушкина в библиотеке будут звучать стихи поэтов-классиков и наших современников, посвященные высокому чувству любви в исполнении заслуженного учителя РФ Альвины Фердинандовны Глазыриной и председателя комиссии областного Совета ветеранов Валерия Александровича Глазырина.

В 15:00 стартует бесплатная пешеходная прогулка «С именем Пушкина». В компании с библиотекарем-краеведом, который будет гидом на всем протяжении маршрута, участники посетят известные места, носящие имя поэта. Встреча группы на крыльце центрального входа театра драмы имени Наума Орлова.

Накануне, пятого июня, в библиотеке прошли тематические мероприятия Челябинского отделения Союза писателей России. В 11:00 начался Пушкинский праздник с поэтическими чтениями и литературной викториной. В 12:30 состоялась презентация альманаха «Южный Урал» за 2022 год, а следом, в 13:30, – акция «Бессмертный полк русской литературы» с чтением стихов и фрагментов произведений русских писателей. В 14:30 в Центральной библиотеке имени Пушкина торжественно подвели итоги областного литературного конкурса «Литера Артель».

Всех, кому дорого живое художественное слово, шестого июня ждут в Центральной библиотеке имени Пушкина по адресу: улица Коммуны, 69/ улица Свободы, 60.

Телефоны: 264-76-41, 264-75-19.

Контактное лицо: Ольга Федоровна Солодовникова, заведующая отделом библиотеки имени Пушкина.