В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя

В Каслях (Челябинская область) началась реставрация здания бывшего госпиталя, являющегося объектом культурного наследия федерального значения и расположенного на улице Коммуны, которая раньше звалась Назаретской.

Здание было построено в 20-е годы 19-го века и является одной из первых каменных построек в Каслях, с чертами русского классицизма, проявляющимися во всех элементах сооружения. В декоре крыльев здания присутствуют элементы барокко (это, например, разорванные линии карнизов под фронтонами, слуховые окна – люкарны).

В 19-м веке в здании размещался госпиталь для рабочих завода на 12 койко-мест. В 1870-1880-м годах в части помещений работала школа мастеров художественного литья. В советский период - вплоть до 2000-х годов - в историческом здании размещалось хирургическое отделение центральной районной больницы.

В 2009-м году объект передали в оперативное управление историко-художественному музею Каслей. После завершения ремонтно-реставрационных работ в бывший госпиталь планирует переехать Каслинский краеведческий музей.

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН региона, в соответствии с проектными решениями, подрядной организации - ООО «Юнивест-Строй» (Екатеринбург) - предстоит восстановить тосканский ордер, четырехколонные портики, восточный и западный фасады и декор ризалитов бывшего госпиталя, а также воссоздать первоначальный вид оконных проемов, штукатурные слои, наружную водосточную систему, кровлю. А вот конструкции, не представляющие исторической ценности, будут демонтированы.

Посетив здание госпиталя, специалисты государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области констатировали, что проводимые здесь работы проводятся в соответствии с проектной документацией по реставрации и приспособлению ОКН - нарушений проверяющие не выявили.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания в Каслях было выдано на основании проекта реставрации и приспособления летом текущего года, в котором - это важно - учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья: после реконструкции историческое здание смогут посещать и маломобильные гости.

Интересно, что в 2022-м году в Челябинской области реставрируют целый ряд знаковых исторических зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, в том числе это особняк Симонова в Миассе (ОКН регионального значения) и Белый дом в Кыштыме (ОКН федерального значения).