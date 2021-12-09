В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события

Государственный исторический музей Южного Урала разработал насыщенную программу для тех, кто планирует провести длинные январские выходные интересно и с пользой.

Вниманию посетителей - экскурсии по постоянной экспозиции и кремлевской выставке «Александр I - держав восстановитель», специальная новогодняя экскурсия «Зимняя прогулка», театрализованный квест «Новогоднее похищение, или проделки Бабы Яги» и разнообразные занятия в Детском музее.

Отметим, выставка «Александр I - держав восстановитель» завершит работу девятого января, так что праздничные дни - это последняя возможность увидеть уникальные предметы из запасников Музеев Московского Кремля, связанные с личностью одного из самых загадочных российских императоров.

Экскурсия «Зимняя прогулка» - это познавательное путешествие по трем залам постоянной экспозиции, где гости музея узнают о том, как проводят холодное время года животные Южного Урала, о новогодних обычаях прошлого, традиционных зимних забавах и особенностях ведения хозяйства в старину зимой.

Сказочное представление «Новогоднее похищение, или проделки Бабы Яги» приглашает детей и их родителей стать спасителями Деда Мороза из плена коварной Бабы Яги и вернуть ему волшебный посох. Помощником ребят станет кот Бабы Яги по имени Васька, который сначала помог своей хозяйке осуществить злодейский план, а потом был предательски ею брошен и теперь полон желания исправить содеянное. Впервые в новогоднем представлении задействованы музейный дебаркадер, световое, звуковое оборудование и мультимедиа.

В экспозиции «Детский музей» пройдут хорошо знакомые постоянным посетителям музейные занятия, мастерские и уроки занимательной науки, но с праздничным оттенком.

Как отмечают в Историческом музее, каждый день - новая тема: от изготовления валенок и елочных игрушек из ваты до представления вертепного театра и просмотра диафильмов.

Справки и запись на экскурсии по телефонам: +7 (351) 263-08-32; +7 (351) 265-23-88.