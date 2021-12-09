09.12.2021
В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события
08.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря
08.12.2021
Сберу удалось на 50% снизить телефонное мошенничество в отношении клиентов
08.12.2021
В Озерске – новый прокурор
08.12.2021
Ватерполистки «Уралочки» выиграли два тура чемпионата России и едут в Венгрию
08.12.2021
О новых формах социально-трудовых отношений узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события
08.12.2021
Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца
08.12.2021
Коллекцию Исторического музея Южного Урала пополнил редкий пионерский галстук
25.11.2021
В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы
22.10.2021
Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть первая
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021