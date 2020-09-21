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Выставка «Русская книга» начала работу в Историческом музее

Фото: 
Юрий Ермолин
Культура
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 21 сентября, в Государственном историческом музее Южного Урала в/Челябинске открылась новая выставка под названием «Русская книга». Особенной ее делает то, что представленные на ней старинные и раритетные издания крайне редко покидают хранилища. Возможность увидеть их своими глазами — большая удача.

На выставке представлено более 30 книг (в том числе старопечатных и рукописных) и журналов. Самая старая из них — «Цветная триодь», отпечатанная на Московском печатном дворе в 1620-1621 гг. Также среди ее экспонатов первый в истории России свод правовых норм, прижизненное издание «Истории Пугачевского бунта» Александра Пушкина и множество других интереснейших образцов печатного слова.

По словам первого заместителя директора Исторического музея Марины Холиной, выставка выглядит довольно камерной, но по своему внутреннему содержанию она очень емкая и значительная. Ведь каждый ее экспонат — это источник большого объема исторической информации.

«Музей может называться музеем только тогда, когда своими коллекциями он может проиллюстрировать любой период истории своего региона. Мы же взялись за большее: мы можем небольшой частью коллекции редкой книги, которая у нас хранится, проиллюстрировать историю книжного дела всей России», — подчеркнула Марина Владимировна.

Ее поддержала директор Публичной библиотеки Наталья Диская.

«Сегодняшняя выставка — это настоящий подарок всем, кто любит книгу. Особенно ценен этот подарок в преддверии Южно-Уральской книжной ярмарки, которая пройдет 25 и 26 сентября. Мы всем нашим гостям будем советовать прийти сюда, потому что это уникальная выставка. Уникальная потому, что такие раритетные издания не всегда доступны публике. Это исключительно важное событие!»

Действительно, любая книга, и в особенности книга старинная, требует специальных условий хранения. В выставочном зале при всем желании обеспечить их в полном объеме невозможно. Поэтому такие выставки, как «Русская книга», проходят редко и длятся недолго — обычно около месяца. И это главная причина, по которой новую выставку нельзя пропускать: другой возможности увидеть ее экспонаты может просто не представиться.

 

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