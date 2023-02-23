Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»

Государственный исторический музей Южного Урала в предстоящие выходные дни, 25 и 26 февраля, приглашает жителей и гостей Челябинска на уникальные экскурсии по выставке камнерезного и ювелирного искусства «Уральское чудо. Каменный цветок».

В экспозиции представлено более 300 предметов из собрания государственного Ильменского заповедника, историко-археологического музея-заповедника «Аркаим», музеев ЧелГУ, ЮУрГУ, Уральского государственного педуниверситета и Курганского госуниверситета.

Обширная коллекция экспонатов предоставлена фондами Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Гильдии мастеров - оружейников Златоуста, а также частными собраниями современных скульпторов, ювелиров Олега Джумаева, Виктора Митрошина, Анатолия Жукова и Андрея Старцева.

Представленные в экспозиции минералы и поделочные камни познакомят с природными богатствами Уральского региона. Раздел «Археология» даст возможность узнать, как минералы использовались в древности. В центре экспозиции – произведения императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, старейшего российского предприятия по художественной обработке камня. Практически все значимые произведения этого предприятия предназначались для отделки и декорирования строящихся дворцов Петербурга и его окрестностей. Поэтому каменные вазы уральской работы сейчас украшают залы Эрмитажа, а в Екатеринбурге являются редкостью, отмечают в Историческом музее.

Раздел выставки, посвященный ХХ и ХХI векам, хронологически и стилистически очень разнообразен. Посетители смогут познакомиться с произведениями таких хорошо известных на Урале ювелиров, как Владислав Храмцов, Леонид Устьянцев, Михаил Лесик, Владимир Комаров.

«В своих произведениях авторы формируют понимание особого уральского стиля, который связан с обращением к национальным традициям. В их работах, представленных на выставке, угадываются природные мотивы, которые нередко ассоциируются с фольклорными, литературными образами Урала. Художники стремятся выявить и сохранить природные свойства камня, подчеркнуть его уникальную красоту», - рассказали в Историческом музее Южного Урала.

Экскурсии состоятся 25 и 26 февраля в 13 и 15 часов по адресу: улица Труда, 100 (восточная башня, большой выставочный зал).