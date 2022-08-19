Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев посетил с рабочим визитом поселок Измайловский Кизильского муниципального района.

Вместе со спикером областного парламента - с целью знакомства с объектами социальной сферы одного из старейших поселков Кизильского района - в населенном пункте побывали депутаты Анатолий Брагин, Сергей Буяков, Дмитрий Клеутин.

Врачебная амбулатория в Измайловском работает с 1996 года. За это время она прошла путь от фельдшерского пункта до организованной участковой больницы, способной принять до 25 посещений в день.

В амбулатории ведется фельдшерский и акушерский прием, оказываются стоматологические услуги, проводятся клинические исследования, а также диспансеризация, профилактические осмотры и вакцинация населения.

За амбулаторией закреплен спецавтотранспорт. В 2021 году по программе «Модернизации первичного звена» произведен капитальный ремонт помещения на сумму около шести миллионов рублей.

«Организация работы в медучреждении действительно заслуживает внимания. Здесь прекрасная медицинская амбулатория, достойный уровень оснащения, кадровое комплектование медперсоналом больницы позволяет обслуживать жителей не только в стенах учреждения, но и на дому. Это яркий пример доступности медицины на селе, к нему должны стремиться и другие районы. Это результат реализации программы «Модернизация первичного звена» и один из показателей успешного развития сельской территории», – отметил Александр Лазарев.

Затем депутаты посетили измайловский детский сад, основанный в 1968 году. Сегодня воспитанниками учреждения являются 57 детей, детсад рассчитан на 140 мест. Здесь работают две разновозрастные группы и одна группа кратковременного пребывания.

В 2008 году за внедрение инновационных образовательных программ учреждение получило грант губернатора Челябинской области в размере 150 тысяч рублей. Помощь детскому саду неоднократно оказывали депутаты Законодательного Собрания области. Был заменен линолеум в группах и проведен ремонт пищеблока. Кроме того, завершено благоустройство прилегающей территории детского сада.

Еще один социальный объект – местный Дом культуры. В учреждении действуют 15 студий и кружков для всех возрастов. Вокальные и хореографические студии - постоянные участники различных областных конкурсов. В 2022 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» был выполнен капитальный ремонт кровли, установлены пластиковые оконные блоки, облагорожены входные группы, оборудованы санитарные комнаты. Общая смета работ составила 11,3 миллиона рублей. Еще три с половиной миллиона рублей дополнительно будет направлено на приобретение театральных кресел, сценического света, акустической аппаратуры и одежды для сцены.

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Как сообщает пресс-служба Заксобрания Челябинской области, депутаты познакомились с измайловской школой и оценили ее готовность к новому учебному году. Особое внимание областные парламентарии обратили на выполнение партийных проектов «Новая школа» и «Теплое окно». В измайловской школе обучается 114 школьников. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» и поддержке из областного бюджета в образовательном учреждении созданы комфортные условия для обучения детей. Капитально отремонтированы спортивный зал и пищеблок, полностью заменена кровля, выровнены полы, оштукатурены и окрашены стены, отремонтированы санитарные комнаты, выполнено благоустройство территории. Общая сумма финансирования ремонта школы, начиная с 2019 года, превысила миллионов рублей.

«Один из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов – развитие сельских территорий. Этим вопросам глава региона лично уделяет колоссальное внимание. Необходимо создать все условия для доступности на селе современной инфраструктуры образования, медицинского обслуживания и достойный уровень культуры и досуга. Тогда молодежь после обучения в ВУЗах будет стремиться на малую родину. Это наша основная задача, это основная цель программы «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркнул по итогам осмотра соцобъектов Александр Лазарев.