Анонс событий и мероприятий на 27 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 мая.

В 10 часов 30 минут в Челябинске назовут лучшего библиотекаря и библиотеку региона. В празднике примут участие представители областных и муниципальных библиотек, министерства культуры Челябинской области, почетные гости, а также самые лучшие и активные библиотекари региона (ул. Труда, 183, исторический парк «Россия – Моя история»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Благотворительный пробег “С «Родной» по родному краю”».

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн-конференцию по приёмной кампании в ССУЗы Челябинской области

В 13 часов на площади Революции стартует контест (соревнования по экстремальным видам спорта) – Summer Time по дисциплинам BMX, скейтборд и трюковый самокат. Мероприятие пройдёт под музыкальное сопровождение Swahlife.

В 15 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная всероссийскому проекту «Многодетная Россия».

В 18 часов стартуют финалы соревнований по экстремальным видам спорта: BMX, скейтборд и трюковый самокат (площадь Революции). Мероприятие пройдёт под музыкальное сопровождение Swahlife.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).

27 мая - День смелых решений.

27 мая в народном календаре - Сидор Бокогрей.

27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость – день основания Санкт-Петербурга.

27 мая 1795 года основана первая государственная общедоступная библиотека в России.

27 мая 1883 года в Москве на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея.