26.05.2021
В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
26.05.2021
Анонс событий и мероприятий на 27 мая
26.05.2021
Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
26.05.2021
В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего
26.05.2021
В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»
26.05.2021
Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Анонс событий и мероприятий на 27 мая
25.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
24.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
23.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
21.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021