Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 20 февраля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 13 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва посетит городскую больницу г. Коркино, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ пострадавшего после пожара отделения (Коркино, ул. Маслова д. 14).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная итогам Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан Челябинской области за 2022 (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 18 до 21 часа в библиотеке № 14 им. Н. В. Гоголя состоится праздник «Ой маслёна красота, открывай-ка ворота». Участники узнают о днях масленичной недели и о русских традициях проводов зимы (Челябинск, ул. Воровского, 23В).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 февраля 2023 года у православных начинается масленичная неделя.

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.

20 февраля в календаре православных праздников - День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

20 февраля в народном календаре – День Луки, Могущница.

20 февраля 1975 года в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны.