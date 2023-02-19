19.02.2023
Анонсы событий и мероприятий 20 февраля
19.02.2023
В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами
19.02.2023
В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока
19.02.2023
Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек
Анонсы событий и мероприятий 20 февраля
17.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
16.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
15.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
14.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023