Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 апреля.

В 9 часов начнется рейд рабочей группы в магазины (Магнит, Метро, Лента) городов Челябинск и Копейск в рамках работы штаба по ценообразованию на продукты питания (выезд представителей СМИ от министерства сельского хозяйства области, ул. Сони Кривой, 75).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Какие вызовы ожидают строительную отрасль в 2022 году?».

В 18 часов 30 минут на сцене Камерного театра состоится основное мероприятие Первого Международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 19 часов состоятся игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН (Челябинск, ул. Цвиллинга, 54, ДК ЖД).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 апреля - День Конституции Республики Крым.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля в народном календаре – Берещенье.

11 апреля 1857 года император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.