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Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 февраля.

В 10 часов в ЮУрГУ состоится открытие экологического форума «Экоинжиниринг 3.0». Мероприятие пройдет в смешанном формате. В формате оффлайн на двух площадках – в главном корпусе ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, ауд. 1001) и в Доме культуры ЧМК (ул. Ярослава Гашека, 1). В режиме онлайн состоится трансляция очных обсуждений и телемосты между площадками на платформах Zoom и YouTube.

В 11 часов АиФ проведет онлайн-конференцию «Финансовое мошенничество: схемы обмана и механизмы защиты от злоумышленников».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как на Южном Урале хранят историческую память».

В 13 часов СМИ приглашают посетить Всероссийскую выставку «Без срока давности», на которой собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР. Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина (Образовательный центр №2 (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 5).

В 14 часов в Челябинском театре оперы и балета состоится репетиция балета «Дон Кихот», премьера которого состоится 13 и 14 февраля. Костюмы, реквизит и декорации к этому спектаклю были безвозмездно переданы Большим театром в рамках соглашения о сотрудничестве Большого театра и Челябинской области (пл. Ярославского, 1).

В 16 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие меры поддержки нужны южноуральским предпринимателям».

Справка

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке.

11 февраля - Всемирный день больного.

11 февраля в народном календаре – Лаврентьев день.

11 февраля 1697 года Петр Первый именным указом разрешил продажу табака.

11 февраля 1809 года запатентован первый пароход.