Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 февраля.

В 12 часов «АиФ-Челябинск» организует онлайн-конференцию, посвящённую проблеме бездомных собак и нападениям на людей.

В 15 часов состоится онлайн презентация новой книги Сергея Колчигина - известного казахстанского ученого, вице-президента Казахстанского философского конгресса, члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург), доктора философских наук, профессора. В своей новой книге «Перед светом», профессор Колчигин делает своего рода «перекличку в вечности» мыслителей и писателей России с XIX века до наших дней. Книга построена как ассоциативная связь разных мыслителей: от Достоевского и Толстого, от Абая и Шакарима до духовных учений последнего столетия. Идентификатор конференции: 985 3386 5187. Код доступа: 545904.

В 16 часов 30 минут известный комик Иван Абрамов проведет творческую встречу с участниками Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». Вместе с ребятами Иван пройдет тренинг по актерскому мастерству, поучаствует в пластических этюдах, а также расскажет о том, как он достиг большого успеха в своем деле. При себе необходимо иметь маску и QR-код (Челябинск, проспект Ленина, 35, Центр Международной торговли).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке.

11 февраля - Всемирный день больного.

11 февраля в народном календаре – Лаврентьев день.

11 февраля 1697 года Петр Первый именным указом разрешил продажу табака.

11 февраля 1809 года запатентован первый пароход.

11 февраля 1928 года состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр.