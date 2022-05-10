10.05.2022
Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
10.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая
06.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое мая
05.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
04.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая
03.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое мая
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022