Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Общество
Сегодня, 17:46
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 декабря.

В 11 часов в Челябинском государственном университете состоится пресс-конференция «Благотворительность 2.0», посвящённая первому университетскому эндаументу в Челябинской области (Братьев Кашириных, 129, холл второго этажа театрального корпуса ЧелГУ).

В 11 часов состоится пресс-конференция по теме финансовой грамотности населения (ул. Российская, 67, 9 эт.).

В 15 часов состоится официальное закрытие Года театра в Челябинской области. В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер (ул. Труда, 183, Гагарин-парк, исторический парк «Россия – моя история»).

В 17 часов состоится церемония открытия выставки «Пин-ап. Девушки с обложки» (пл. Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова).

 

Справка.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря – Международный день нейтралитета.

12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

12 декабря по народному календарю – Парамон Зимоуказатель.

12 декабря 1817 года открылся московский Манеж.

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.

Автор: 
Любовь Юрина
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