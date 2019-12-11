Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 декабря.
В 11 часов в Челябинском государственном университете состоится пресс-конференция «Благотворительность 2.0», посвящённая первому университетскому эндаументу в Челябинской области (Братьев Кашириных, 129, холл второго этажа театрального корпуса ЧелГУ).
В 11 часов состоится пресс-конференция по теме финансовой грамотности населения (ул. Российская, 67, 9 эт.).
В 15 часов состоится официальное закрытие Года театра в Челябинской области. В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер (ул. Труда, 183, Гагарин-парк, исторический парк «Россия – моя история»).
В 17 часов состоится церемония открытия выставки «Пин-ап. Девушки с обложки» (пл. Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова).
Справка.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
12 декабря – Международный день нейтралитета.
12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.
12 декабря по народному календарю – Парамон Зимоуказатель.
12 декабря 1817 года открылся московский Манеж.
12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.