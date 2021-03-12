В администрации Троицка опровергли информацию об обысках

В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах

Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания

Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта

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Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта.

13 марта, суббота

В 10 часов 30 минут на ГЛК «Солнечная долина» пройдет второй день Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из 13 стран мира. Для зрителей будет работать ярмарка сувениров.

В 10 часов 30 минут в ЧОУНБ состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы «Домашняя Масленица» (проспект Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, выставочный зал № 3, третий этаж). Запись на мероприятие через приложение.

В 11 часов 55 минут начнется шоу-программа на ГЛК «Солнечная долина» в рамках проведения Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В 12 часов 30 минут состоится церемония открытия Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на ГЛК «Солнечная долина». Принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 13 часов стартуют финальные заезды Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» (ГЛК «Солнечная долина»).

В 14 часов 30 минут состоится церемония награждения победителей Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» (ГЛК «Солнечная долина»).

В 14 часов 50 минут состоятся интервью с победителями Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» (ГЛК «Солнечная долина»).

В 12 часов начнется масленичное гуляние в Горсаду им. А. С. Пушкина (Челябинск). В программе праздничный концерт на главной сцене, конкурс на самую длинную косу, игры и забавы, ярмарка уральских мастеров. Для малышей - квест на аллее у Лукоморья. В 15 часов – сожжение чучела Зимы.

В 12 часов начнется масленичные гуляния в парке имени Гагарина. Гостей ждут традиционные забавы и игры возле сцены, театрализованная программа «Вот, Блин», ярмарка «Масленичные ряды», выступления коллективов, угощения блинами и чаем.

В 12 часов на территории первого корпуса Челябинского государственного университета пройдут праздничные мероприятия, посвящённые проводам русской зимы – Масленице. Запланированы спортивные забавы (перетягивание канатов, гонках в мешках, борьба на брёвнах, зрелищный бой «стенка на стенку»), бесплатное катание на собаках из хаски-парка «Таёжная сказка» и настоящем верблюде Барсике, фото с животными, катания на санках, игры и пляски. Гостей ждет мастер-класс по чеканке монеты от профессионального кузнеца. Под весёлые песни фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица» можно будет отведать традиционные блины, гречневую кашу с мясом и согреться чаем из самовара. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы (Братьев Кашириных, 129, воркаут-площадка ЧелГУ).

В Челябинске стартует чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В нем примут участие более 300 спортсменов из 50 субъектов РФ.

14 марта, воскресенье

В 10 часов волонтеры фонда «Русь» расфасуют и развезут продуктовые наборы, сформированные в рамках благотворительной акции «Корзина доброты» в Челябинске

(Челябинск, проспект Победы, 160).

В 10 часов начнется XI Спартакиада Союза Строительных компаний Урала и Сибири. Откроет спортивный строительный сезон первый заместитель министра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин (Челябинск, ПКиО, Лыжная база).

В 12 часов Южно-Уральский государственный университет проведет в режиме онлайн День открытых дверей. Он будет посвящен студенческой жизни в вузе. Абитуриентам расскажут о тех возможностях, которые получает студент, приходя в ЮУрГУ.

В Челябинске - второй день чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов.

С 12 до 15 часов в сказочной деревне СФК «Горка» состоится празднование Уральской Эко-Масленицы. Хранитель Южного Урала – царь Семигор и его помощница Уралочка приглашают гостей на эко-соревнования, эко-конкурсы, эко-викторину на знание озер Южного Урала, а так же традиционные русские забавы: масленичный хоровод у костра, песни, пляски и частушки, блины, ярмарка и многое другое (Копейск, проспект Победы 49А).

15 марта, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Как часто нарушаются права потребителей Челябинской области». Спикер - начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба.

В 13 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит премии в сфере государственной национальной политики (ул. Цвиллинга, 27).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новую офтальмологическую клинику «Оптик-Центр». Глава региона ознакомится с работой диагностического отделения для пациентов по полисам ОМС, также операционного, детского отделения, круглосуточного стационара (ул. 40 лет Октября, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 марта - Национальный день тайского слона.

13 марта в православном календаре – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

13 марта по народному календарю – Василий Капельник.

14 марта - Международный день рек.

14 марта - День православной книги.

14 марта 2021 года - Международный день планетариев (отмечается во второе воскресенье марта).

14 марта 2021 года - День работников геодезии и картографии в России (отмечается во второе воскресенье марта).

14 марта- Международный день числа «Пи» (International Pi Day).

14 марта у православных – Прощеное воскресенье.

14 марта в народном календаре - Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

15 марта - Всемирный день прав потребителей.

15 марта - Международный день защиты бельков.

15 марта – начало Великого семидневного поста у православных (он продлится по первое мая).

15 марта в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

15 марта в народном календаре – Федот Ветронос.