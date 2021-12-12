Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 декабря.

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов на базе Центра развития цифровых технологий Челябинской области стартует офлайн интенсив «Цифровой гражданин», направленный на повышение IT-компетенций людей старшего поколения. Участникам необходимо иметь собственный ноутбук или современный смартфон с возможностью выхода в интернет, а также QR-код либо справку о медотводе. Программа (Челябинск, ул. Лесопарковая, д.5, к.2).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Культура. Основные итоги 2021 года» с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным.

Состоится донорская акция в районной больнице с. Кунашак» (ул. Больничная,1).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 декабря - День медведя.

13 декабря в православном календаре - День святого апостола Андрея Первозванного.

13 декабря в народном календаре – Андрей Зимний.