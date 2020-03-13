Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта.

14 марта, суббота

С 9 до 20 часов состоится Хакатон Олимпиады НТИ: робототехника. В нем примут участие 10 команд из Челябинска и Магнитогорска (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 9 часов 30 минут состоится открытие 30-х региональных соревнований участников международной программы развития творческого мышления и командной сплоченности «Одиссея Разума» (актовый зал ЮУрГУ).

В 10 часов 45 минут начнутся 30-е региональные соревнования участников международной программы развития творческого мышления и командной сплоченности «Одиссея Разума» (Дворец спорта ЮУрГУ, актовый зал ЮУрГУ, аудитория 239 главного корпуса ЮУрГУ, аудитории 363 и 369 главного корпуса ЮУрГУ).

В 11 часов стартует областной отборочный тур XIV Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» (Дом Культуры «Горняк» города Коркино).

В 14 часов начнутся финальные заезды – самая зрелищная часть Хакатона Олимпиады НТИ: робототехника (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

С 11 до 15 часов состоится энергетическая игротека от ИЦАЭ для всех желающих участников и зрителей в рамках «Одиссеи Разума» (аудитория 359а главного корпуса ЮУрГУ).

В 13 часов начнутся соревнования по бумажному сопромату для семей с детьми и не только в рамках «Одиссеи Разума» (зал бокса Дворца спорта ЮУрГУ).

В 17 часов 30 минут состоится стартинейджер в рамках «Одиссеи Разума» (ДПШ им. Н. К. Крупской (Свердловский проспект, 59).

15 марта, воскресенье:

С 11 до 14 часов состоится праздничная программа, посвящённая 30-летию

«Одиссеи разума» в России выступления команд-ветеранов, выступления лучшей

10-ки сезона, поздравления со всего мира, подведение итогов соревнований (актовый зал ЮУрГУ).

В 17 часов состоится торжественная церемония открытия областного конкурса молодых учителей «Педагогический дебют-2020». Спикерами выступят первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, педагоги - участники конкурса (Челябинск, ул. Ворошилова, 2, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей).

16 марта, понедельник

В 8 часов известный российский пастырь схиархимандрит Илий (Ноздрин) примет участие в богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска. После богослужения отец Илий благословит верующих (улица Кыштымская, 34).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 эт).

В 11 часов схиархимандрит Илий (Ноздрин) посетит Богоявленский мужской монастырь в Челябинске. Отец Илий встретится с братией монастыря и прихожанами (улица Пятая Электровозная, 5а).

В 12 часов 30 минут схиархимандрит Илий (Ноздрин) посетит Одигитриевский женский монастырь Челябинска. Он встретится с сестрами обители и прихожанами (Энергетиков, 21а).

С 16 до 18 часов состоится вечер вопросов и ответов в Челябинском епархиальном управлении (ул. Кыштымская, 34).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 марта – Международный день рек (Международный день действий против плотин).

14 марта - Международный день числа «Пи».

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

15 марта - Международный день планетариев.

15 марта - Международный день защиты бельков.

15 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

16 марта - День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России.