Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 февраля.

В 10 часов состоится в онлайн-формате аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как Межрегиональная аропромышленная конференция повлияет на развитие сельскохозяйственной отрасли региона».

В 14 часов состоятся театральные пробы в инклюзивные спектакли, которые состоятся в рамках Дней инклюзивного театра «Мечтай!» 15-19 июня 2022 года. Кастинг проведут режиссер Молодёжного театра Ольга Устинова и руководитель театральной студии «Наше место», актер театра Алексей Согрин. Принять участие в театральных пробах может любой молодой человек в возрасте 14-30 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Регистрация (Свердловский пр., 84Б, офис 320).

В 16 часов челябинские больничные клоуны «Семья Пилюлькиных» признаются в любви детям. В День всех влюбленных благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» организует праздник под окнами детской больницы (Блюхера, 42А, Челябинская областная детская больница, хирургический корпус).

Камерный театр приглашает на свидание вслепую

В 17 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина пройдет акция #ЛюблювЧелябинске. Для влюбленных на территории катка оборудуют тематическую фотозону.

В 18 часов в Камерном театре состоится свидание вслепую и открытый показ нового спектакля «Сын», приуроченные ко Дню Святого Валентина (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

С 18 часов до 21 часа состоится первое занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Все занятия для участников бесплатны (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий

«КЦ11»). Необходима предварительная запись. Вход в лекторий будет осуществляться по QR-кодам и с соблюдением масочного режима.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 февраля - Международный день дарения книг.

14 февраля - День святого Валентина.

14 февраля - День компьютерщика.

14 февраля в календаре православных праздников - День памяти святого мученика Трифона.

14 февраля - День святых Кирилла и Мефодия у западных христиан.

14 февраля в календаре языческих праздников – Дистинг.

14 февраля в народном календаре – Трифон – мышегон.

14 февраля 1918 года в России введен григорианский календарь (новый стиль).