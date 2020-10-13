Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 октября.
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Государственная программа «Жилье» и льготная ипотека как стимулы развития строительной отрасли».
В 12 часов состоится мероприятие по созданию Аллеи славы выпускников и работников системы среднего профессионального образования (Челябинск, ул. Горького, 38 территория ОК «Смена»).
Справка
14 октября – День работников заповедного дела в России.
14 октября – Всемирный день стандартов.
14 октября в православном календаре – Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября в православном календаре – День памяти преподобного Романа Сладкопевца.
14 октября в народном календаре – Покров.
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