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Анонсы событий и мероприятий на 14 октября

Общество
Вчера, 23:55
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 октября.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Государственная программа «Жилье» и льготная ипотека как стимулы развития строительной отрасли».

В 12 часов состоится мероприятие по созданию Аллеи славы выпускников и работников системы среднего профессионального образования (Челябинск, ул. Горького, 38 территория ОК «Смена»).

Справка

14 октября – День работников заповедного дела в России.

14 октября – Всемирный день стандартов.

14 октября в православном календаре – Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября в православном календаре – День памяти преподобного Романа Сладкопевца.

14 октября в народном календаре – Покров.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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