Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 апреля.

В 8 часов 20 минут - выезд на межведомственные учения по ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, которые пройдут на территории Красноармейского муниципального района. Перед учениями пройдет смотр готовности лесопожарной, пожарной и инженерной техники и оборудования (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания в открытом формате (Кирова, 114, пятый этаж, зал заседаний).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Особенности детской оздоровительной кампании - 2021».

В 14 часов в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится круглый стол с участием глав районов Челябинска (Челябинск, ул. Красная, 4, шестой этаж).

В 17 часов в Картинной галерее Музея изобразительных искусств начнется вернисаж выставки «Рисунок: формула мироздания». Вернисаж пройдет в открытом формате: встретиться с художницей и побывать на концерте смогут все желающие. Вход по билету (ул. Труда, 92А).

В 17 часов 30 минут состоится концерт гитарной музыки молодых исполнителей, учеников челябинских педагогов и музыкантов Виктора Козлова, Дмитрия Чернова и Маргариты Касаткиной (ул. Труда, 92А, Картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 апреля - Международный день культуры.

15 апреля - День экологических знаний.

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России.

15 апреля - Дни защиты от экологической опасности в России.

15 апреля в народном календаре – Тит Ледолом.