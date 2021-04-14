14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
14.04.2021
РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
14.04.2021
У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
14.04.2021
Из кранов жителей Красногоского снова течет грязная вода со странным привкусом
14.04.2021
Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
13.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
12.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
08.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 9 апреля
07.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое апреля
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021