Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 марта.

В девять часов 30 минут продолжится IV научно-практическая конференция PMMIS (Post-massmedia in the modern informational society) «Медиатекст в новой технологической среде: достижения и проблемы». Следить за новостями мероприятия, подключаться к эфиру и смотреть его запись можно будет на сайте и в аккаунте журфака ВКонтакте (Челябинск, улица Братьев Кашириных, д. 129, Челябинский государственный университет, корпус 1).

С 9.30 до 11.00 - Мастер-класс «Как редакциям и журфакам вредит миф об универсальном журналисте и что с этим делать», который проведет Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, медиатренер-консультант по менеджменту интегрированных редакций, эксперт в области интерактивного обучения (конференц-зал, ауд. 348).

С 11.00 до 13.40 – секционные заседания.

С 14.45 до 16.15 - Мастер-класс «Медиа: новая правовая реальность», который проведет Анна Тарлова, адвокат, медиаюрист, имеющий опыт работы в области защиты исключительных прав и правовой поддержки редакций (конференц-зал, ауд. 348)

С 16.15 до 18.00 - митап (организация временных коллективов для участия в тематических выпусках журналов «Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика» (WoS) и «Laboratorium» (Scopus)).

С 18.00 до 19.00 - подведение итогов рабочей части конференции, обсуждение ее формата и перспектив, вручение удостоверений слушателям программы повышения квалификации «Медиатекст в новой технологической среде: достижения и проблемы. Преподавание профессиональных дисциплин».

С 10 до 15 часов будет работать книжная выставка-ярмарка, организованная Челябинской епархией (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, третий этаж, зал №4).

В 15 часов в кинотеатре «Знамя» покажут документальный фильм «Где проходит граница?» (12+). Картина повествует об исторических событиях, которые потрясли весь мир. Действие начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе (Челябинск, ул. Кирова, 112).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие персональной выставки Василия Шамкина «Там лес и дол видений полны…». В экспозиции выставки представлены графические и живописные работы (Челябинск, ул. С. Кривой, 30).

В 16 часов 30 минут состоится лекция директора IT-park74 Дмитрия Козленкова. Он будет раздавать всем желающим ключи к успешному стартапу (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, коворкинг первого корпуса ЧелГУ).

В 18 часов состоится бесплатный семинар по повышению уровня правовой грамотности жителей многоквартирных домов в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ для людей» (Челябинск, ул. Васенко, 63, актовый зал).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 марта - Всемирный день прав потребителей.

15 марта - Международный день защиты бельков.

15 марта в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

15 марта в народном календаре – Федот Ветронос.