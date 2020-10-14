Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 октября.

В 10 часов состоится закладка сада у единственного в Челябинске детского паллиативного отделения на территории городской больницы №9. Экоактивисты и неравнодушные граждане высадят более 50 кустарников и деревьев (г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5, ГКБ №9).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, где рассмотрят вопросы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Южного Урала.

В 19 часов член филологического совета проекта, доцент кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного университета Ирина Голованова проведёт последнее подготовительное занятие на платформе Zoom перед Тотальным диктантом онлайн.

Справка.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

15 октября 2020 года - Международный день кредитных союзов.

15 октября в православном календаре - День памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.

15 октября в народном календаре – Куприян и Устинья.