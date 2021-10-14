Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 октября.

С 8 до 12 часов в Челябинском государственном университете будет работать мобильный пункт сбора крови Челябинской областной станции переливания крови (ул. Братьев Кашириных, 129, второй этаж).

С 8 часов 30 минут в рамках III Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе» состоятся дискуссия с будущими педагогами школ по проблемам инклюзии «Общество равных возможностей, или жить на равных – что это значит?» (Челябинск, Свердловский проспект, 59, Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской).

Программа:

С 8 часов 30 минут до 9 часов - интерактив со студентами;

С 9 часов до 9 часов 50 минут - просмотр документального социального кино «Социальный эксперимент в рамках проекта PRO|ДЕЙСТВИЕ», дискуссия по проблемам инклюзии с участием сенатора РФ Маргариты Павловой;

С 9 часов 50 минут до 11 часов 30 минут - просмотр художественного фильма «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова (кинопремьера 2021 года).

В 9 часов начнется пресс-тур в национальный парк «Таганай», где состоится открытие новой экологической тропы на Большую Каменную реку. В этот день национальный парк с официальным визитом посетит заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

Программа:

В 9 часов – отъезд в НП «Таганай» (от ул. Цвиллинга, 27);

В 11 часов 30 минут – выход группы СМИ на маршрут (4,5 километра в одну сторону);

В 14 часов – пресс-подход к заместителю руководителя Ростуризма Евгении Чухновой;

В 14 часов 30 минут – походный обед, приготовленный на костре;

В 15 часов – выход к Центральной усадьбе;

В 17 часов – прибытие на гору Косотур в центре Златоуста, презентация экотропы, созданной в рамках гранта Ростуризма.

В 10 часов состоится закладка капсулы на месте строительства здания федеральной налоговой службы. Затем пройдет выездное совещание по вопросу дорожного строительства. Принимает участие глава города Наталья Котова (отъезд от Администрации города в 9-40).

В 10 часов на платформе Дискорт в Челябинской области начнутся первые в новом учебном году соревнования по робототехнике «RoboStart 2021» для тех, кто только начинает свой путь в большой спорт. Соревнования пройдут в дистанционном формате по модели «Аватар».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Старт Всероссийской переписи населения».

С 11 до 20 часов – второй день IV фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер». Можно будет понаблюдать за работой мастеров из разных регионов РФ, которые создают из огромных бревен скульптуры (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы», около главной сцены).

В 16 часов стартует предсезонный турнир по хоккею Студенческой хоккейной лиги, в котором примут участие студенческие команды из Уральского региона (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 16 часов – торжественное открытие областного турнира по хоккею среди студенческих команд.

В 16 часов 15 минут начнется игра «Политехник» Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) и «Лесоруб» Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург).

В 16 часов 15 минут – игра «УралГУФК» Уральского государственного университета физической культуры (Челябинск) и МГТУ (команда Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова).

С 15 по 17 октября в честь празднования Дня отца во всех муниципальных образованиях Челябинской области пройдет спортивная акция «За знаком ГТО вместе с папой!» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Отцов вместе с детьми будут ждать во всех центрах тестирования «Готов к труду и обороне».

ДЛЯ СПРАВКИ

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

15 октября в православном календаре - День памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.

15 октября в народном календаре – Куприян и Устинья.