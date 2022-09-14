Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 сентября.

В 10 часов в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» состоится открытие мастерских в ряде городов области:

В 10 часов – мастерские «Промышленное садоводство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Верхнеуральск,ул. Еремина, 1А, Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий корпус).

В 13 часов – мастерские «Графический дизайн» и «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)» (Челябинск, ул. Речная, д. 1А, Челябинский социально-гуманитарный колледж «Сфера»).

В 13 часов – мастерские «Управлениеэкскаватором» и «Облицовка плиткой» (Магнитогорск, ул. Советская, д.106, Магнитогорский строительно-монтажный техникум).

В 10 часов 30 минут состоится закрытый показ киноработ участников в рамках кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск». В рамках показа состоится презентация документального фильма Уполномоченного по правам человека в регионе и ГУФСИН России по Челябинской области «Жизнь после тюрьмы (Челябинск, пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, главный корпус, актовый зал).

В 11 часов глава Челябинска Наталья Котова поздравит мам, родивших малышей в День города (отъезд от администрации города в 10.50).

В 11 часов состоится торжественное открытие Центра цифрового образования для детей «IT-куб» в Снежинске (ул. Комсомольская, 6, корпус 2).

В 15 часов в исправительной колонии №2 города Челябинска состоится торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск» (ул. Монтажников, 7 А).

В 18 часов 30 минут состоится открытие VI Международного фестиваля духовной музыки и выступление Мужского камерного хора Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

В 18 часов 30 минут в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс, на котором участники смогут познакомиться с творчеством Пабло Пикассо, вариациями его знаменитых портретов и создадут собственный портрет с помощью угля - древнейшего художественного материала, который в современности используется для создания как эскизов, так и самостоятельных работ (Челябинск, пл. Революции, 1).

Афиша событий и мероприятий Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, акции, обзоры, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 сентября - Международный день демократии.

15 сентября - День работников санитарно-эпидемиологической службы России.

15 сентября - Российские дни леса.

15 сентября - День единства народов Дагестана

15 сентября в календаре славян - День памяти князя Олега.

15 сентября в народном календаре – День Мамонтия.

15 сентября 911 года князь Олег заключил первый международный договор с Византией.

15 сентября 1830 года состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге.