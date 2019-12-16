Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 декабря.

В 10 часов состоится спортивный праздник в Центральном районе города Челябинска, посвященный Новому году (парк им. Гагарина)

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная предстоящим изменениям в законе о самозанятых (ул. Российская, 67, 9 эт.).

В 14 часов состоится «Ёлка губернатора на льду» для учащихся детско-юношеских спортивных школ Челябинской области. Состоится торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года. Затем будет представлен спектакль на льду «Эльфы: Тайна зимнего леса» с участием профессиональных фигуристов из Екатеринбурга (Свердловский проспект, 51, ДС «Юность»).

В 14 часов первый заместитель губернатор Челябинской области Ирина Гехт с южноуральскими активистами обсудят развитие молодежной политики в 2020 году. На мероприятии встретятся 70 представителей общественных организаций, студенческого самоуправления и авторов социальных проектов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

Справка.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День образования Российской фельдъегерской связи.

17 декабря в православном календаре - День памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре – Варварины морозы.