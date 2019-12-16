Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Общество
Сегодня, 20:08
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 декабря.

В 10 часов состоится спортивный праздник в Центральном районе города Челябинска, посвященный Новому году (парк им. Гагарина)

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная предстоящим изменениям в законе о самозанятых (ул. Российская, 67, 9 эт.).

В 14 часов состоится «Ёлка губернатора на льду» для учащихся детско-юношеских спортивных школ Челябинской области. Состоится торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года. Затем будет представлен спектакль на льду «Эльфы: Тайна зимнего леса» с участием профессиональных фигуристов из Екатеринбурга (Свердловский проспект, 51, ДС «Юность»).

В 14 часов первый заместитель губернатор Челябинской области Ирина Гехт с южноуральскими активистами обсудят развитие молодежной политики в 2020 году. На мероприятии встретятся 70 представителей общественных организаций, студенческого самоуправления и авторов социальных проектов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

Справка.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День образования Российской фельдъегерской связи.

17 декабря в православном календаре - День памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре – Варварины морозы.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
14.12.19 01:17
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
Общество
12.12.19 18:24
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
Общество
11.12.19 17:46
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Общество
10.12.19 17:27
Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря
Сегодня, 13:25
В Магнитогорске обучили первую группу медиаторов
Сегодня, 13:01
В администрации Челябинска появится специалист по урбанистике
Сегодня, 12:35
В Челябинске некому водить новые автобусы
Сегодня, 11:56
Котова устроила очередной разнос  за плохой вывоз снега из Челябинска
Сегодня, 11:39
Текслер: Челябинск очень темный город, надо исправить эту ситуацию
Сегодня, 10:08
В Челябинске оцифруют все общественные пространства
Сегодня, 09:19
Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал
14.12.19 01:54
Отставка в минсоце Челябинской области
14.12.19 01:17
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
13.12.19 14:47
В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники
Среда обитания
Сегодня, 13:33
Угроза национальной безопасности
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
Среда обитания
Сегодня, 17:12
Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха
Новости
Сегодня, 20:29
Экономика
Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину
Сегодня, 17:07
Общество
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Сегодня, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Сегодня, 15:39
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Сегодня, 15:21
Экономика
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
Материалы рубрики
Сегодня, 17:07
Общество
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Сегодня, 13:28
Общество
Металлурги Челябинского цинкового – детям
Сегодня, 13:25
Общество
В Магнитогорске обучили первую группу медиаторов
14.12.19 01:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
13.12.19 14:47
Общество
В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика