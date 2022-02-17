Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске, закрытому на масштабную реконструкцию первого мая
17.02.2022

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Коркинского района (Челябинская область) признали, что ситуация с безнадзорными животными
17.02.2022

Власти Коркинского района заявили, что закон о бродячих животных не работает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Южном Урале расширят перечень наград, которые станут основанием для присвоения звания «Ветеран
17.02.2022

С какими еще наградами южноуральцы смогут претендовать на звание «Ветеран труда»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске рабочая группа обсудит установку бордюров вдоль трамвайных путей на следующей неделе
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Дороги
17.02.2022

Пока так

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область расширяет проект «ресурсный класс», предусматривающий обучение в обычной школ
17.02.2022

В Челябинской области расширят проект «ресурсный класс» по работе с «особыми детьми»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

Разговор будет коротким: Владимир Путин предложил высылать мигрантов за любое правонарушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

Песков высказался о проблеме нападения бездомных собак на людей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2022

ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
Анонсы
Общество
17.02.2022 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 февраля.

В 9 часов 30 минут состоится пресс-тур, организованный минэкологии в рамках традиционной региональной акции «Синичка» (трансфер от площади Революции, 2).

Программа:

– мастер-класс по изготовлению кормушек от студентов «Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева» (ул. Гагарина, 56);

– размещение готовых кормушек в Челябинском Каштакском бору совместно с сотрудниками ОГУ «ООПТ Челябинской области» и эковолонтерами (ул. Конноспортивная и ул. Богдана Хмельницкого).

В 10 часов состоится круглый стол на тему: «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы. Итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области V созыва» (Челябинск, пр. Ленина, 75, 5 этаж, конференц-зал Южно-Уральского аграрного университета).

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» организует на платформе ZOOM онлайн-конференцию по ситуации, которая складывается в малом и среднем бизнесе Челябинской области.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн «Всероссийский мультидисциплинарный SCIENCE-ART проект».

В 14 часов в Общественной палате Челябинской области состоится круглый стол, посвященный действию хартии «Цифровая этика детства» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, шестой этаж).

В 17 часов в рамках цикла «Несуровый лекторий» состоится медиаторская экскурсия «Час

конструктивизма. Незамечаемый авангард ЧТЗ».

В 17 часов состоится финал XV Фестиваля танцев студенческих отрядов. Фестиваль посвящен семилетию празднования в Российской Федерации Дня Российских студенческих отрядов, который традиционно отмечается 17 февраля. Участники встретятся на сцене актового зала главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета.

В 18 часов в студенческом театре «Профиль» состоится музыкальная комедия «Две дамочки в сторону Севера». В 17 коротких эпизодах пьесы – перипетии путешествия, усиленные криминальным проступком сестер. Различные места действия – поезд, полицейский участок, дискотека, бар, кладбища, театр, крематорий, лифт и прочее. Путешествие двух дам по довольно печальному поводу, но полное комических приключений – ведущих, тем не менее, к вполне философскому финалу. Студенты смогут приобрести билеты на постановки за полцены.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 февраля - День транспортной полиции России.

18 февраля – Международный День батарейки.

18 февраля - День вещевой и продовольственной службы ВС РФ.

18 февраля в народном календаре - Агафья Коровница, Голодуха.

18 февраля в календаре праздников славян - Троян Зимний.

18 февраля 1911 года впервые осуществлена доставка почты самолетом.

18 февраля 1930 года открыта планета Плутон.

18 февраля 1960 года состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске, закрытому на масштабную реконструкцию первого мая
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Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Власти Коркинского района (Челябинская область) признали, что ситуация с безнадзорными животными
17.02.2022

Власти Коркинского района заявили, что закон о бродячих животных не работает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Южном Урале расширят перечень наград, которые станут основанием для присвоения звания «Ветеран
17.02.2022

С какими еще наградами южноуральцы смогут претендовать на звание «Ветеран труда»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске рабочая группа обсудит установку бордюров вдоль трамвайных путей на следующей неделе
Дороги
Дороги
17.02.2022

Пока так

В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область расширяет проект «ресурсный класс», предусматривающий обучение в обычной школ
17.02.2022

В Челябинской области расширят проект «ресурсный класс» по работе с «особыми детьми»
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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области отмечают 88-ю годовщину образования территориальног
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УФСБ России по Челябинской области – 88 лет

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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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17.02.2022 18:11

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют этим летом

17.02.2022 18:04

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17.02.2022 17:35

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17.02.2022 17:33

Разговор будет коротким: Владимир Путин предложил высылать мигрантов за любое правонарушение

17.02.2022 17:29

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

17.02.2022 17:04

Песков высказался о проблеме нападения бездомных собак на людей

17.02.2022 17:03

Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов

17.02.2022 17:02

Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены

17.02.2022 16:59

ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

17.02.2022 16:51

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17.02.2022 16:42

Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой

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17.02.2022 15:52

Власти Коркинского района заявили, что закон о бродячих животных не работает

17.02.2022 15:43

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17.02.2022 15:33

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17.02.2022 15:12

Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей

17.02.2022 14:46

Театр Наций даёт уроки «Золотому петушку» Озёрска

17.02.2022 14:44

На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом

17.02.2022 14:25

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17.02.2022 14:21

В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса

17.02.2022 14:12

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17.02.2022 13:43

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17.02.2022 13:41

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За сутки заболело ковидом 4,2 тысячи южноуральцев, умерло 20

17.02.2022 12:28

На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?

17.02.2022 11:41

Сталь, рожденную на ММК, используют в международном проекте по изучению элементарных частиц

17.02.2022 11:35

​Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой

17.02.2022 11:32

Бывшего начальника колонии Копейска оставили на свободе

17.02.2022 11:16

В Коркино после нападения стаи собак на девочку возбуждено уголовное дело

17.02.2022 11:14

Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май

17.02.2022 11:11

Уголовное дело Сергея Репринцева передано в суд

17.02.2022 10:12

В Челябинской области пока не планируют смягчать антиковидные ограничения

16.02.2022 22:04

НМУ продлили еще на двое суток в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте

16.02.2022 17:58

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16.02.2022 17:24

Купи Samsung Galaxy в билайн вместе с услугами связи и аксессуара-ми и получи выгоду до 40%

16.02.2022 17:08

Аракуль, Кисегач и Тургояк получат особый статус природных парков Челябинской области

16.02.2022 16:46

Такое разное дерево: Исторический музей приглашает челябинцев на познавательную выставку

16.02.2022 16:43

Челябинским антимонопольщикам не понравилась реклама спа-салона

16.02.2022 16:42

На ЮУЖД изменят расписание электричек на 23 февраля

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В Минобороны РФ сообщили о завершении учений в Крыму

16.02.2022 16:30

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Для водителей введут новые штрафы: выбрасывать мусор из авто станет накладно

16.02.2022 16:28

В Челябинской области развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с ковидом

16.02.2022 16:16

Скоков встретился с сенатором Российской Федерации от Челябинской области

16.02.2022 16:02

ММК получил престижную награду за «завоевание» TikTokа

16.02.2022 15:54

Скоков поручил разобраться с депортацией мужчины на Украину

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В Челябинской области семьи с детьми, болеющими целиакией, будут получать спецпособие

16.02.2022 15:27

На Николу Студеного в Челябинской области морозов не обещают

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ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

16.02.2022 14:45

В Челябинской области еще на четверть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

16.02.2022 14:40

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16.02.2022 14:01

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16.02.2022 13:52

Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»

16.02.2022 13:51

Форум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту соберут на Южном Урале медиазвезд из шести регионов

16.02.2022 13:22

Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино

16.02.2022 12:51

В Челябинской области число заболевших омикрон-штаммом ковида выросло в 1,5 раза

16.02.2022 12:31

Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны

16.02.2022 12:27

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В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев

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16.02.2022 11:09

В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой

16.02.2022 10:57

Полицейские Челябинска обеспокоены ростом преступлений с использованием IT-технологий

16.02.2022 10:45

НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов

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ОНФ заявляет: Абсолютно все подрядчики саботировали полноценную уборку улиц в Челябинске

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Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде

15.02.2022 19:54

ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

15.02.2022 18:44

В Еманжелинске построили новый дом для жителей аварийных домов и детей-сирот

15.02.2022 18:22

Госдума направит президенту обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

15.02.2022 18:07

«Режим черного неба» объявлен в четырех городах Челябинской области

15.02.2022 18:02

В среду в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

15.02.2022 17:55

Курьер и эпидемиолог: Минтруд предложил 40 новых должностей для прохождения альтернативной службы

15.02.2022 17:51

В Троицком районе задержаны браконьеры, убившие двух косуль

15.02.2022 17:44

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к несчастному случаю в Челябинской области в январе

15.02.2022 17:41

В центре Челябинска создадут первую в историю города инклюзивную зону отдыха

15.02.2022 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля

15.02.2022 17:22

Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с парковочных мест для инвалидов

15.02.2022 17:06

В Челябинске определен исполнитель контракта на установку малых архитектурных форм рядом с «Юностью»

15.02.2022 17:00

МЛЦ: В каких случаях нужна компьютерная томография?

15.02.2022 16:01

В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

15.02.2022 15:43

Суд признал законными ограничения на вход в общественные места для южноуральцев без QR-кода

15.02.2022 15:14

В Челябинской области в 2021 году введено в эксплуатацию более 7,6 тысячи жилых домов

15.02.2022 15:13

Челябинскстат рассказал, на сколько подорожало молоко на Южном Урале

15.02.2022 14:42

Третья бронза: российские биатлонисты продолжают собирать медали Олимпиады

15.02.2022 14:30

От мала до велика: жители Курчатовского района стали участниками массовой лыжной гонки

15.02.2022 13:45

Ювелирная резекция: хирурги ЧОКБ спасли печень молодой пациентке из Самары

15.02.2022 13:40

Озерчанин продал машину за два миллиона рублей и перевел деньги аферистам

15.02.2022 13:32

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев продолжает расти

15.02.2022 13:28

В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой