Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 февраля.

В 9 часов 30 минут состоится пресс-тур, организованный минэкологии в рамках традиционной региональной акции «Синичка» (трансфер от площади Революции, 2).

Программа:

– мастер-класс по изготовлению кормушек от студентов «Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева» (ул. Гагарина, 56);

– размещение готовых кормушек в Челябинском Каштакском бору совместно с сотрудниками ОГУ «ООПТ Челябинской области» и эковолонтерами (ул. Конноспортивная и ул. Богдана Хмельницкого).

В 10 часов состоится круглый стол на тему: «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы. Итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области V созыва» (Челябинск, пр. Ленина, 75, 5 этаж, конференц-зал Южно-Уральского аграрного университета).

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» организует на платформе ZOOM онлайн-конференцию по ситуации, которая складывается в малом и среднем бизнесе Челябинской области.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн «Всероссийский мультидисциплинарный SCIENCE-ART проект».

В 14 часов в Общественной палате Челябинской области состоится круглый стол, посвященный действию хартии «Цифровая этика детства» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, шестой этаж).

В 17 часов в рамках цикла «Несуровый лекторий» состоится медиаторская экскурсия «Час

конструктивизма. Незамечаемый авангард ЧТЗ».

В 17 часов состоится финал XV Фестиваля танцев студенческих отрядов. Фестиваль посвящен семилетию празднования в Российской Федерации Дня Российских студенческих отрядов, который традиционно отмечается 17 февраля. Участники встретятся на сцене актового зала главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета.

В 18 часов в студенческом театре «Профиль» состоится музыкальная комедия «Две дамочки в сторону Севера». В 17 коротких эпизодах пьесы – перипетии путешествия, усиленные криминальным проступком сестер. Различные места действия – поезд, полицейский участок, дискотека, бар, кладбища, театр, крематорий, лифт и прочее. Путешествие двух дам по довольно печальному поводу, но полное комических приключений – ведущих, тем не менее, к вполне философскому финалу. Студенты смогут приобрести билеты на постановки за полцены.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 февраля - День транспортной полиции России.

18 февраля – Международный День батарейки.

18 февраля - День вещевой и продовольственной службы ВС РФ.

18 февраля в народном календаре - Агафья Коровница, Голодуха.

18 февраля в календаре праздников славян - Троян Зимний.

18 февраля 1911 года впервые осуществлена доставка почты самолетом.

18 февраля 1930 года открыта планета Плутон.

18 февраля 1960 года состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр.