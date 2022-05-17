Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д, 114, третий этаж, конференц-зал).

В 9 часов 20 минут на территории Городского бора состоится центральное мероприятие международной акции «Сад памяти», в рамках которого будет высажено четыре тысячи сеянцев сосны (Челябинск, ул. Калининградская, 48).

В 10 часов в Челябинске состоится Первый Инвестиционный Всероссийский форум SUIF'22. Спикеры федерального уровня обсудят инвестиции в туристическую отрасль. Также рамках форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, проведение биржи контактов, В2В-переговоры. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 10 часов 15 минут в Челябинске состоится юбилейный ХХ Славянский собор. Программа.

В 10 часов 15 минут – встреча со студентами (Челябинский институт культуры).

В 11 часов - духовные чтения «По примеру святых», посвященные 200-летию со дня рождения выдающегося церковного историка архимандрита Леонида (Кавелина) (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34).

В 11 часов - семинар «Духовная безопасность в образовательной среде» (Центр народного единства, ул. Салютная, 22).

В 11 часов – онлайн секция «Духовно-нравственное воспитание в современных библиотеках».

В 11 часов - секция «Музыкальное искусство и образование: взаимодействие и параллели».

В 12 часов - секция «Художественные стратегии отечественной литературы: оригинальность и влияния от истоков до современности».

В 14 часов – онлайн Круглый стол «Библиотека и православная культура».

В 15 часов - встреча с членами Императорского Православного Палестинского Общества (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, д. 183).

В 17 часов - встреча-лекция «Гоголь, каким мы его не знаем» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, д. 183).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» и Фонд развития промышленности Челябинской области проведут пресс-конференцию, посвященную предстоящему Всероссийскому форуму «Импортозамещение. Новые возможности». Он состоится в Челябинске 25 и 26 мая.

В 13 часов состоится церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград», которая будет установлена на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области (перрон №1 ЖД вокзала Челябинска).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д, 114, третий этаж, конференц-зал).

В 15 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки семей с детьми в Челябинской области.

В 18 часов в Историческом музее Южного Урала пройдет VIII фестиваль современного искусства «Дебаркадер».

В программе первого дня - презентация танцевальных направлений (между башнями):

В 18 часов - исторические танцы от Школы танцев «Гаттака».

В 18 часов 15 минут - Школа танцев «Вероника».

В 18 часов 30 минут - латиноамериканские танцы от Школы танцев «Станция» и «Дека дэнс».

В 18 часов 45 минут - к-pop random dance.

С 19 до 21 часа - соревнования K-pop random dance (между башнями)

С 19 до 21 часа - мастер-класс от студии исторического танца «Гаттака» (Летня эстрада)

С 21 до 22 часов - театрализованный перфоманс на тему «Мечта и творчество» от «Студии М» (между башнями)

ДЛЯ СПРАВКИ

18 мая - Международный день музеев.

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России.

18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

18 мая – День Розовой Пантеры.

18 мая в народном календаре – Арина Капустница, Арина Рассадница.

18 мая – в 1896 году в Санкт-Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в России кинотеатр.

18 мая – в 1977 году учрежден Международный день музеев.