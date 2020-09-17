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Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября

Общество
Сегодня, 17:16
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 сентября.

В 10 часов состоится мастер-класс по лечению смертельно опасных патологий в Челябинской областной клинической больнице. По приглашению главврача ЧОКБ Дмитрия Альтмана врач-нейрохирург из федерального центра нейрохирургии (Новосибирск) Виталий Киселев вместе с главным нейрохирургом Минздрава Челябинской области Сергеем Пашниным в течение двух дней будут оперировать самых сложных пациентов, Запланирован пресс-подход к врачам и общение с пациентами (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3).

В 14 часов состоится пресс-конференция с председателем Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилой Рерих (ул. Российская, 67, 9-й этаж).

В 17 часов 15 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Молодёжный театр, который начнет новый сезон после капитального ремонта (Кирова, 116).

Справка.

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды.

18 сентября 2020 года – День секретаря в России (отмечается в третья пятницу сентября).

18 сентября в православном календаре - День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

18 сентября в православном календаре 2020 года - Начало месяца Сафар.

18 сентября в народном календаре – Захарий и Елизавета.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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