Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 января.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая повышению платы за капремонт многоквартирных домов в Челябинской области, а также самому процессу ремонта (Российская, 67, девятый этаж, оф.9005, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему «IT-отрасль Челябинской области в 2021 году». Спикер - министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В 11 часов на базе МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция по итогам работы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 января - Крещенский сочельник.

18 января в народном календаре – Крещенский Сочельник, Голодный вечер.

18 января в календаре праздников славян - День Интры (Индры).

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра.

18 января 1943 года - День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

18 января 2018 года состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».