Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 июля.

В выставочном зале ЧОНБ (пр. Ленина, 60) экспонируется выставка фотопортретов слепоглухих людей «Вижу. Слышу.». Выставка работает до 13 августа с 9:00 до 18:00. Приходите посмотреть на лица людей, чья жизнь лишена звука и цвета, но полна тепла и надежды. Вход бесплатный. (14+)

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10.30 в главном корпусе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (пр. Ленина, 69) состоится торжественное открытие «Университетской смены» для детей из Донецкой народной республики. (17+)

В 11 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» состоится пресс-конференция «Карен Даллакян в Новосинеглазово». Спикеры пресс-конференции расскажут о новом проекте известного зоозащитника в поселке Новосинеглазово. Мероприятие пройдет в очном формате по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 63 (этаж 4), пресс-центр «Гранада Пресс». Подключиться к мероприятию можно будет и формате онлайн через платформу ZOOM. (18+)

С 12 до 15 часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

В 14 часов Комитет охраны культурного наследия проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований в режиме видеоконференции. Инструкция по подключению к трансляции мероприятия тут. (18+)

В 17.30 состоится заседание ораторского клуба «Отклик». Тема: «Самопрезентация для networking». Челябинская областная универсальная научная библиотека, третий этаж. (18+)

В 19 часов состоится пешеходная прогулка «От Скобелевской до Коммуны», которую проведет библиотекарь-краевед Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча у памятника Добровольцам-танкистам на Кировке). (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем.

19 июля – День женщин-министров в Японии.

19 июля – День Москва-реки.

19 июля – в народном календаре Сысоев день.

Именины в этот день отмечают Иннокентий, Валентин, Лукьян, Анатолий, Марфа, Ефим, Василий, Виктор, Архип, Антон, Александр, Андрей, Федор, Ульяна