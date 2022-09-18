Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 сентября.

В 8 часов состоится внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского (Челябинск, ул. Дзержинского, 83А, гимназия №100).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в рамках VI Международного фестиваля духовной музыки состоится Круглый стол «Хоровое искусство в духовной культуре молодежи: проблемы, перспективы (Челябинская филармония, ул. Труда, 92А).

В 10 часов состоится пленарное заседание V Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 13 часов начнется работа тематических секций.

В 11 часов начнется образовательный проект «Разговоры на кухне» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города, выставочный зал).

В 19 часов состоится концертная программа к 30-летию Челябинского театра современного танца «Станцевать свою жизнь» (ул. Кирова, д. 116, молодежный театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 сентября 2021 года - День работников леса.

19 сентября - День оружейника в России.

19 сентября - День рождения «Смайлика».

19 сентября в православном календаре - Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день.

19 сентября 1648 года Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.

19 сентября - День оружейника в России.

19 сентября - День рождения «Смайлика».

19 сентября 2020 года – Всемирный день донора костного мозга (отмечается в третью субботу сентября).

19 сентября 2020 года – Еврейский новый год.

19 сентября - Международный День сока в России.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день.