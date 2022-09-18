18.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2022
Суточная заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников выросла в четыре раза
18.09.2022
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
18.09.2022
Жительница Миасса выложила в переписке в соцсети фото своего голого тела и стала жертвой вымогателя
17.09.2022
Медитация на пробуждение своей уникальности
16.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
16.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
15.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022