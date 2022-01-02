Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2-4 января.

Второе января

С 11 до 18 часов второй день Рождественского фестиваля уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть». Он пройдет на экофереме «Соколиное Пригорье» (не доезжая Нижнего Атляна, под Миассом, координаты 54.96921, 59.94102).

Программа:

В 11 часов - начало работы фудкорта.

В 11 часов – начало приготовления большого фестивального блюда «Бешбармак из осетра».

С 11 до 18 часов работает чайная юрта: чайные дегустации, кумыс, буза.

С 11 до 18 часов работает национальная юрта: фотозона с национальными костюмами, мастер-классы по стрельбе из лука.

С 11 до 18 часов аниматоры Лось и эльфы работают с детьми, помогают контактировать с животными.

В 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 – групповые экскурсии по ферме

С 12 до 14 часов - Chef's table блюда из дровяной печи.

С 12 до 18 часов - Chef's table блюда из дровяной печи.

С 14 до 16 часов - подача большого фестивального блюда.

В 17 часов - гигантский костёр.

С 11 до 18 часов - работа длинной горки, прогулки на зимнем банане по фермерским угодьям, арчери-таг (командные сражения на луках), потешные бои на мешках, перетягивание каната и лучный тир.

Третье января

С 11 до 18 часов третий день Рождественского фестиваля уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть». Он пройдет на экофереме «Соколиное Пригорье» (не доезжая Нижнего Атляна, под Миассом, координаты 54.96921, 59.94102).

Программа:

С 11 до 18 часов работает чайная юрта: чайные дегустации, кумыс, буза.

С 11 до 18 часов работает национальная юрта: фотозона с национальными костюмами, мастер-классы по стрельбе из лука.

С 11 до 18 часов аниматоры Лось и эльфы работают с детьми, помогают контактировать с животными.

С 11 до 18 часов - работа длинной горки, прогулки на зимнем банане по фермерским угодьям, арчери-таг (командные сражения на луках), потешные бои на мешках, перетягивание каната и лучный тир.

В 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 – групповые экскурсии по ферме

В 17 часов - гигантский костёр.

Четвертое января

В 10 часов отдел краеведения Челябинской областной публичной библиотеки приглашает на развлекательную программу «Веселый Новый год». В программе: просмотр мультфильмов «Тигренок на подсолнухе», «Голубая змейка» и «Метелица», знакомство со сказками народов Южного Урала, краеведческие «Кузины загадки», новогодние кроссворды и сбор пазлов.

В 11 часов Семейный клуб Челябинской областной публичной библиотеки проведет мастер-класс по изготовлению народной куклы «Ангел». Чтобы создать самый легкий и нежный оберег под руководством Елены Завориной, специалиста Центра культурно-просветительских программ ЧОУНБ, возьмите с собой на занятие: два кусочка белой ткани (15х15 и 10х10 см), катушку белых ниток, небольшой кусочек ваты, тесьму, кружево для украшения и отделки куклы, а также ножницы.

В 12 часов 30 минут отдел литературы по искусству Челябинской областной публичной библиотеки приглашает южноуральцев посетить лекцию «Новогоднее чудо, или Исторические приключения ёлки в России». Участники получат ответы н вопросы: почему на Новый год мы украшаем именно ель, а не, например, березу? Как (и когда) появились новогодние традиции и почему кафтан Деда Мороза синий, а не красный? После лекции вы сможете своими руками (из картона и шерстяных нитей) сделать главный символ праздника – новогоднюю ель.

В 14 часов в Центре межкультурных коммуникаций пройдет квиз «Новогодние традиции». Как отмечают Новый год в Африке и что подают на рождественский стол во Франции? Участники смогут ответить на эти вопросы и посоревноваться с друзьями в номинации «самый веселый ответ» (ул. Цвиллинга, 61). Регистрация в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: + 7 (351) 237-12-74.

С 11 до 18 часов – четвертый день Рождественского фестиваля уличной еды и локальных продуктов «Счастье быть» - «Хлеб и зрелища». Он пройдет в Port-Market (Миасс, Лихачева, 27).

В программе лекции, мастер-классы и дегустации от лучших производителей натуральных продуктов Южного Урала: сыры, сладости ручной работы, хамон, выращенные вручную осетры, мёд с секретных пасек, гастрономические консервы и многое другое, что доставит удовольствие любителям вкусной и натуральной еды.

Каждый гость фестиваля сможет узнать, как и из чего делают классные продукты, как их готовят, попробовать и купить лучшие образцы. Одновременно с этим можно посмотреть короткометражное кино и насладиться напитками от бара «Тёплая Варежка».

Программа.

С 11 до 18 часов -Бар «Тёплая варежка», напитки и свободная беседа об их производстве.

С 11 до 18 часов – работа фудкорта.

С 11 до 18 часов - показ рождественских короткометражных фильмов под крышей на четвертом этаже.

В 11 часов 30 минут - «Сыроделие как искусство и ремесло».

В 12 часов – дегустация сыров от сыроварни «Известна́я».

В 12 часов – начало приготовления большого фестивального блюда «Праздничный плов».

С 14 часов 30 минут до16 часов 30 минут - подача большого фестивального блюда.

В 12 часов 30 минут - «Выращивание лошадей мясной породы и приготовление деликатесов и блюд из конины».

В 13 часов - дегустация деликатесов из конины

В 13 часов 30 минут - «Экологичный и этичный подход к разведению осетров».

В 14 часов - дегустация копченого осетра.

В 16 часов 30 минут - «Как сделать правильный хамон на Южном Урале»

В 17 часов - дегустация хамона.

В 17 часов 30 минут - «Как сделать десерты полезными для всех и доступными для людей с ограничениями в питании».

В 18 часов - дегустация десертов от Мама-Трю.

С 11 до 18 часов - музыка и танцы вокруг ёлки на открытой площадке. Аниматоры Дед мороз, Снегурочка, Лось и эльфы работают с детьми.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 января – День научной фантастики.

2 января – Всемирный день интроверта

2 января в календаре православных праздников – День памяти святого Иоанна Кронштадтского.

2 января в народном календаре – Игнатьев день.

3 января – День рождения соломинки для коктейлей.

3 января в календаре православных праздников – День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.

3 января в народном календаре – Прокопьев день.

4 января – День Ньютона.

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

4 января в календаре православных праздников – День памяти святой Анастасии.

4 января в народном календаре – Настасьин день.