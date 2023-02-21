Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 21 февраля.

В девять часов состоится презентация симуляционного кабинета в Областной больнице №3 (Челябинск, пр. Победы, 287, стационар).

В 10 часов 30 минут и в 12 часов в библиотеке № 31 «Притяжение» для ребят пройдет военно-патриотическая игра «Буду Родине служить!» (Челябинск, ул. Агалакова, 30).

В 10 часов состоится первое мероприятие нового профориентационного проекта Минцифры региона и Центра развития цифровых технологий «Цифровой гид: ориентир в мире IT-профессий». Первая экскурсия для студентов профильных специальностей вузов и колледжей пройдет в компанию «ИТ Энигма», которая специализируется на информационной безопасности (Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 2, левое крыло, отдельный вход с улицы).

Студенты увидят рабочие места сотрудников, учебный класс, Центр компетенций критических информационных инфраструктур. Узнают о самых современных способах защиты информации, смогут пообщаться с профессионалами.

В 12 часов «АиФ-Челябинск» организует пресс-конференцию, посвящённую рынку труда в Челябинской области. Мероприятие пройдет в режиме онлайн на платформе Яндекс.Телемост.

С 13 часов 30 минут до 18 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится исторический мультилекторий, посвященный Дню защитника Отечества. Он посвящен прорыву блокады Ленинграда, 80-летию со дня Сталинградской битвы и Ялтинской конференции (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 14 часов Владимир Путин обратится с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию.

В 14 часов в историческом парке «Россия - Моя история» состоится торжественная церемония открытия выставочного проекта «Возвращение домой: Новороссия - Южный Урал – Новороссия» (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 14 часов - начало церемонии открытия.

В 14 часов 15 минут - завершение церемонии открытия.

С 14 часов 15 минут до 15 часов - экскурсия для почетных гостей, СМИ и посетителей.

В 14 часов состоится торжественная церемония вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства (Челябинск, ул. Труда, д. 183, конференц-зал Мультимедийного исторического парка «Россия-Моя история»).

В 14 часов в Государственном историческом музее Южного Урала состоится открытие исторической выставки «Великий перелом». Экспозиция посвящена событиям 1942 – начала 1943 годов и повествует о героической борьбе советского народа в ходе обороны Севастополя и Сталинградской битвы (Челябинск, ул. Труда 100, западная башня, фойе, второй этаж).

В 14 часов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области проведут для предпринимателей обучающий онлайн-вебинар о Едином налоговом счете.

В 16 часов состоится открытие выставки «Невероятное путешествие Кристины». В экспозицию вошли работы Кристины Сатиной (Москва) из путешествий по России, а также мифы и легенды Урала (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 18 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (поселок Сосновка, ул. Пионерская, 2А, ДК «Сосновка»).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных детских библиотек Челябинска, посвященная Дню защитника Отечества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 февраля - Международный день родного языка.

21 февраля - Всемирный день экскурсовода.

21 февраля 2023 года - Буддийский Новый год.

21 февраля в народном календаре – Захар Серповидец.

21 февраля 1784 года порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

21 февраля 1920 года образована Государственная комиссия по электрификации России.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик.