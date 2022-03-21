Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 марта.

В 10 часов в Челябинске состоится конференция, посвященная информационным технологиям в туризме. В рамках мероприятия будут презентованы инструменты для автоматизации туриндустрии. Также специалисты отрасли обсудят актуальные темы: технологии импортозамещения в туризме; программа кэшбек: подключение агентств и дополнительный доход; круизы по России: новые и актуальные маршруты 2022 года (ул. Труда, 153 гостинице «Малахит»).

Программа:

С 10 до 12 часов - серия презентаций, workshop.

С 12 до 13 часов - фуршет, розыгрыш подарков и спецпредложений для самых внимательных участников конференции.

В 11 часов состоится 27-е заседание Челябинской городской Думы. Заседание пройдет в очном формате. Основной вопрос повестки - отчет главы и о работе администрации за прошедший год. Прямая трансляция заседания будет проводиться на первом этаже администрации города Челябинска (пл. Революции, 2).

В 13 часов в Южно-Уральском государственном университете отметят праздник весеннего равноденствия – Навруз (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный учебный корпус ЮУрГУ, второй этаж, актовый зал).

Программа:

С 13 часов до 13 часов 30 минут в холле второго этажа главного корпуса будет работать культурная выставка.

В 14 часов в актовом зале начнется концерт, в программе которого – национальные песни, танцы, игры.

В 14 часов в Челябинске в сквере на улице Володарского возле Педуниверситета состоится презентация оригинального проекта буккроссинга (книговорот). Все желающие могут принести книги для размещения в новом арт-объекте, установленном в сквере для этих целей.

В 17 часов в рамках фестиваля «Дни фантастики» в Челябинской Публичной библиотеке состоится собрание консультационно-дискуссионного клуба «Поле нечитаное». На встрече обсудят два романа: «Солярис» Станислава Лема и «Отель “У погибшего альпиниста”» Аркадия и Бориса Стругацких. Программа фестиваля (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, Выставочный зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

22 марта - День Балтийского моря.

22 марта - Международный день таксиста.

22 марта в славянском календаре – Сороки, Жаворонки.

22 марта в православном календаре - День памяти сорока Севастийских мучеников.

22 марта в народном календаре - Сороки, Сорок Сороков.