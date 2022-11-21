Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 ноября.

В 10 часов 30 минут стартуют «Дни науки в Челябинской области». В программе: работа семи площадок, пленарное заседание, 11 круглых столов, 15 научно-популярных лекций, три панельные дискуссии, три научно-практических конференции, мастер-классы и курсы повышения квалификации. В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Как психологическая служба помогает студентам-медикам» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 15 до 17 в пресс-центре администрации Магнитогорска пройдут общественные слушания о создании лесопаркового зеленого пояса города, которые организует Общественная палата Челябинской области.

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 ноября - День сыновей.

22 ноября – День психолога в России.

22 ноября в православном календаре – Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

22 ноября в народном календаре – Матрена Зимняя.

22 ноября 1941 года начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны.

22 ноября 1960 года в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец».