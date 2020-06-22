Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 июня.
В 12 часов на платформе ZOOM состоится брифинг Общественной палаты Челябинской области.
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» на YouTube-канал Интерфакса.
В 12 часов на платформе ZOOM состоится онлайн пресс-конференция «Как руины под Миассом превращаются в природно-индустриальный парк». На вопросы журналистов ответят: председатель фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов и научный сотрудник фонда Александра Полякова.
В 16 часов состоится пресс-конференция в формате онлайн, посвященная вопросам рынка строительства и ипотечного кредитования в регионах Уральского федерального округа. Эксперты ДОМ.РФ представят аналитические данные о переходе строительства на эскроу-счета, а также расскажут, сколько ипотеки выдано в УФО, в том числе по новой программе льготной ипотеки и других мер поддержки семей с детьми.
ДЛЯ СПРАВКИ
23 июня - Международный Олимпийский день.
23 июня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников.
23 июня - День государственной службы ООН.
23 июня - Международный день вдов.
23 июня в православном календаре – знамения Тимофея.
23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка.
23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион».
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