Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 июня.

В 12 часов на платформе ZOOM состоится брифинг Общественной палаты Челябинской области.

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» на YouTube-канал Интерфакса.

В 12 часов на платформе ZOOM состоится онлайн пресс-конференция «Как руины под Миассом превращаются в природно-индустриальный парк». На вопросы журналистов ответят: председатель фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов и научный сотрудник фонда Александра Полякова.

В 16 часов состоится пресс-конференция в формате онлайн, посвященная вопросам рынка строительства и ипотечного кредитования в регионах Уральского федерального округа. Эксперты ДОМ.РФ представят аналитические данные о переходе строительства на эскроу-счета, а также расскажут, сколько ипотеки выдано в УФО, в том числе по новой программе льготной ипотеки и других мер поддержки семей с детьми.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников.

23 июня - День государственной службы ООН.

23 июня - Международный день вдов.

23 июня в православном календаре – знамения Тимофея.

23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка.

23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион».