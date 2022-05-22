Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 23 мая (18+).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 14 часов 30 минут состоится торжественное открытие Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады (стадион им. Е. Елесиной). Соревнования будут проходить с 23 по 26 мая на стадионе им. Елены Елесиной по легкой атлетике (пр. Ленина, 84) и в ДК «Восток» (настольный теннис).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 мая - Всемирный день черепахи.

23 мая в календаре праздников славян - Вешнее Макошье (День Земли).

23 мая в народном календаре – Симон посев.

Новость дополняется по мере поступления информации.