22.05.2022
За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо
22.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая
21.05.2022
Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
21.05.2022
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
21.05.2022
В Златоусте наступило «белое лето»
21.05.2022
Копейчане радуются рождению утят на автовокзале
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая
20.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая
19.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
17.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022